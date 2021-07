Pogacar lekte med konkurrentene igjen: – Han er uslåelig

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Richard Carapaz, Jonas Vingegaard og Enric Mas prøvde å gi Tadej Pogacar på avslutningen på årets siste fjelletappe i Tour de France, men ingen klarte å gjøre noe med sloveneren, som lekte seg og tok sin andre strake etappeseier.

– Det er utrolig. Jeg følte meg bra. Jeg er veldig glad. Det er vilt, sier Pogacar.

Jonas Vingegaard ble nummer to, mens Richard Carapaz tok tredjeplassen.

Pogacar står med tre etappeseirer så langt i årets Tour de France. Seieren på Luz Ardiden gjør at 22-åringen vinner klatretrøyen også i år.

– Han er uslåelig, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Han har et behov for å markere hvem som er sjefen, kommenterte TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Hvorfor skal jeg være bekymret?

Pogacar har 5.45 ned til Jonas Vingegaard på andreplass i sammendraget. Det er 5.51 ned til Richard Carapaz på tredjeplass. Rigoberto Uran falt fra fjerde- til tiendeplass i sammendraget og er nå 16.25 bak Pogacar.

– Hvorfor skal jeg være bekymret? spør Pogacar på spørsmålet om han er bekymret for Vingegaard når tre etapper gjenstår av Tour de France.

– Skal jeg være bekymret for tempoetappen? Vi får se. Det er en øvelse jeg alltid ønsker å gjøre mitt beste, selv om du kan ha noen veldig dårlig dager på tempo. Det blir en ny erfaring, og jeg gleder meg, fortsetter Pogacar.

Fredag kommer trolig en ny sjanse for spurterne, mens lørdagens tempoetappe er aller siste mulighet til å gjøre endringer på sammendraget. Tour de France avsluttes med etappen til Paris og Champs-Élysées søndag.

I fjor så Primoz Roglic ut til å vinne Tour de France sammenlagt, men etter en kollaps på den siste tempoetappen og en fantometappe av Tadej Pogacar, endte det opp med at sistnevnte tok seieren i sammendraget.

– Det har skjedd at noen har tapt seks minutter på tempo før, men jeg håper ikke det skjer, sier Pogacar lattermildt.

Sammenlagtkamp opp Luz Ardiden

Hovedfeltet nektet å la et brudd stikke av fra start på 18. etappe. Seks ryttere fikk ikke særlig mer enn snaut to minutters forsprang på hovedfeltet. På vei opp det mytiske fjellet Tourmalet gikk utbrytergruppen i oppløsning. Over toppen var David Gaudu (Groupama-FDJ) og Pierre Latour (TotalEnergies) først, men hovedfeltet kom jagende kun 50 sekunder bak duoen i tet.

Latour ble frakjørt av Gaudu på vei ned fra Tourmalet og ble slukt av feltet med de store sammenlagtfavorittene. I starten av stigningen på 13,3 kilometer til målfjellet Luz Ardiden var bruddfesten over også for Gaudu.

Med 3,2 kilometer igjen til toppen angrep sammenlagtleder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) og splittet feltet. Igjen i tetgruppen satt Pogacar, Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) og Enric Mas (Movistar).

Inn på den siste kilometeren var det kun Pogacar, Vingegaard, Vingegaard og Mas igjen. Da gikk Mas til, men Pogacar hadde ingen planer om å se spanjolen ta etappeseieren. Pogacar gikk til motangrep, parkerte alle og vant etappen.