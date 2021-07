Leonardo DiCaprio hyller Norge

GOD KVELD NORGE (TV 2): Leonardo DiCaprio er imponert over hva Norge gjør.

Hollywood-skuespilleren Leonardo DiCaprio er en aktiv klimaaktivist og har lenge engasjert seg i debatter om fremtiden til kloden vår.

Nå hyller han Norge på sin egen Instagram-profil.

– Norge gjør om den siste kullgruven til et naturreservat, som vil gi isbjørnene jaktområdene sine tilbake, skriver han i innlegget sitt.

Legger ned kraftverk

Kullkraftverket Longyearbyen Energiverk har vært i drift siden 1983 og forsyner Longyearbyen med både strøm og fjernvarme.

Men kraftverket har slitt med store vedlikeholdskostnader og høye CO2-utslipp.

Regjeringen har besluttet at kullkraftverket skal legges ned. En ny energiplan for Longyearbyen skal legges fram i statsbudsjettet for 2022.

Miljøaktivist

DiCaprio har vært en miljøaktivist i flere tiår nå, og opprettet organisasjonen «Leonardo DiCaprio Foundation» i 1998 for å donere millioner av dollar til ulike miljøprosjekter.

Nylig begynte han også å jobbe med gruppen «Re: wild» for å gjenopprette Galapagosøyene, og han har produsert flere dokumentarer om effekten av klimaendringer.

I 2016 brukte skuespilleren også sin etterlengtede Oscar-seier som en plattform for å diskutere klimaendringene.

– «The Revenant» handlet om menneskets forhold til den naturlige verden. Den verdenen vi alle følte på i 2015, som det varmeste året registrert i vår historie, sa han under takketalen og fortsatte:

– Produksjonen vår måtte flytte til den sørligste spissen av denne planeten bare for å kunne finne snø. Klimaendringene er reelle, det skjer akkurat nå, det er den største trusselen for hele vår art.