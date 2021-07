Skal DNA-teste hundebæsj for å avsløre syndende eiere

Ingen liker å sette foten i en varm hundebæsj, men for enkelte er det tydeligvis et større problem enn andre. Byrådet i den israelske byen Tel-Aviv har nemlig vedtatt å opprette en egen DNA-database for alle byens hunder.

Myndighetene vil deretter foreta DNA-prøver av all uplukket hundebæsj de kommer over, og eieren kan vente seg en bot i postkassen.

I Israel må man søke om godkjenning for å ha hund. For at søknaden skal godtas, må alle byens eiere sende inn genetiske opplysninger om hunden sin, skriver Times of Israel.

Alle nåværende dyresertifikat vil automatisk utløpe seks måneder etter at DNA-basen er oppe og går, og den eneste måten å få disse fornyet på, er ved å sende inn firbeint DNA til myndighetene.

Seks tonn i året

Dette kan virke som et kostbart og drastisk tiltak for å få bukt med hundebæsj, men ifølge byrådet i Tel-Aviv er avføring i gatene et stort problem. Ifølge The Guardian er hver ellevte innbygger hundeeier, og myndighetene anslår at 500 kilo hundebæsj etterlates på fortauet hver eneste måned.

– Denne lovendringen ble vedtatt som en del av kommunens pågående kamp mot hundeeiere som ikke plukker opp avføring over hele byen, sier byrådet i en uttalelse.

Byrådet hadde tidligere forsøk å bøtelegge syndende eiere fortløpende, men det var åpenbart ikke nok. Nå håper byrådet å få slutt på problemet en gang for alle, og advarer om at ingen hundeeiere kan føle seg trygge.

– Opprettelsen av en DNA-database av hunder i byen vil gjøre det mulig å ta prøver av avføring på gata, og holde hundeeieren ansvarlig selv etter at forbrytelsen er begått, heter det i uttalelsen.

Tusenvis av klager

I april lanserte byen en omfattende kampanje hvor de oppfordret hundeiere til å plukke opp etter seg, som følge av en kraftig økning i antall klager på avføring i gatene.

Times of Israel skriver at byrådet mottok hele 6766 klager knyttet til hundebæsj på offentlige plasser i 2020. Det tilsvarer over 18 klager hver dag.

Førerhunder og redningshunder er unntatt fra reglene om DNA-testing.