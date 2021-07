Nils-Jarle vandrer 700 km av en helt spesiell grunn

– Hun bare forvant for oss. Det verste var da mamma sa til meg: Hvem er han gutten der? Det var så brutalt, forteller Nils-Jarle Sætre om det å være pårørende til noen med Alzheimer og ikke bli igjenkjent av sin egen mor.

DØD: Jorunn Ingerd Sætre. Foto: Privat.

Mammaen Jorunn Ingerd Sætre levde med diagnosen i ti år frem til hun døde i mars i fjor. Perioden med sjukdommen har gjort så inntrykk og preget Nils-Jarle så mye at han måtte foreta seg noe.

Nå har han lagt ut på sin viktigste fjelltur noensinne, 700 kilometer fra null meter over havet ved Stad og til Galdhøpiggen 2469 moh.

– Hele poenget med turen er å samle inn penger til hjerneforskning, og jeg ønsker at det norske folk skal bidra til å hjelpe å finne en kur mot denne grusomme sjukdommen, sier Sætre, som er fra Vardal på Sunnmøre.

Og det er ingen hvem som helst som skal ta i mot donasjonen.

HJERNEFORSKERE: Edvard Moser og May-Britt Moser. Foto: Ole Martin Wold/NTB.

Moser tar i mot

– Jeg ville at det skulle gå til forskning, og da var det naturlig å kontakt nobelvinnerne i medisin, May-Britt og Edvard Moser. De sa heldigvis ja takk til å ta i mot de midlene jeg får inn på denne turen her. Det er fantastisk, forteller 50-åringen.

TV 2 følger han på etappen fra Skageflå i Geirangerfjorden og til turistbygda Geiranger. Med på denne strekninga er også venninna Kristin Storstein.

TURFØLGE: Fra Skageflå til Geiranger fikk Nils-Jarle Sætre selskap av venninna Kristin Storstein. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

– Det rører hjertet mitt at en jeg kjenner gjør noe sånn. Det er så viktig å sette fokus på en sånn sak, sier Storstein.

Og saken er så viktig at Sætre tar en prat med alle fjellfolk han treffer på sin ferd østover.

– Det som er fint med norske folk i fjellheimen er at de elsker å prate. Det er jo midt i blinken for meg, og jeg framsnakker jo saken med alle, forteller Nils-Jarle.

Folk vil bidra

Og på turen treffer han turfolk som vil støtte turprosjektet.

– Er det vippsnummeret du har på sekken der? Godt tiltak, vi sender noen kroner, sier forbipasserende og taster inn på mobiltelefonen.

– Tusen takk, alle bidrag blir mottatt med takk, sier Sætre, som også har opprettet en spleis for innsamlingsaksjonen.

Han har nå vært på tur en ukes tid og har opplevd både sol, regn, lyn og torden.

– Mye vær gjorde at jeg fikk en knalltøff start på prosjektet, men nå går det mye bedre. Når jeg er sliten, henter jeg styrke fra mamma og småsnakker litt med henne der oppe. Det får meg gjennom de tyngste dagene, forteller Nils-Jarle Sætre.

MILLIONMÅL: Nils-Jarle Sætre håper å samle inn en million kroner til forskning på Alzheimer. Foto: Kristian Haug Hansen/ TV 2

Nå er han på tur inn Tafjordfjella og Trollstigen før han gyver løs på Romsdalseggen og videre mot Dovrefjell, Rondane og mot Jotunheimen – og det endelige målet Galdhøpiggen.

– Jeg regner med å være i mål i midten av august. Når jeg står på toppen der, kommer jeg til å være et følelsesmessig vrak og takke mamma for at jeg klarte det. Klart det blir tøft å gjennomføre, men samtidig vil jeg være ekstremt lykkelig over at jeg klarte min del av målet. Så håper jeg at det norske folk er med meg på å nå det økonomiske målet, sier 50-åringen optimistisk.