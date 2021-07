Journalisten Peter de Vries er død

Det melder nederlandske De Telegraaf.

Familien og partneren hans sier følgende i en uttalelse til media:

–Peter kjempet til slutt, men klarte ikke å vinne kampen. Han har dødd omgitt av menneskene som elsker ham. Peter har levd etter sin overbevisning og vi er utrolig stolte av ham og samtidig utrøstelige.

De Vries var en av Nederlands mest kjente krim- og gravejournalister og hadde blant annet hatt sitt eget TV-program.

Kriminalreporteren ble alvorlig skadet tirsdag kveld forrige uke da han ble skutt mot i Lange Leidsedwarsstraat i Amsterdam. Skytingen fant sted cirka klokken 20.30 på kvelden.

Hendelsen skjedde rett ved studioet til den nederlandske TV-kanalen RTL, som de Vries hadde vært gjest hos tidligere på kvelden.

To pågrepet

Onsdag forrige uke skrev nederlandske NL Times at en polsk mann på 35 år og en nederlandsk mann på 21 år er pågrepet og mistenkt for drapet. 21-åringen er siktet for å ha skutt de Vries, men 35-åringen er siktet for å ha hjulpet med flukten.

ifølge familien, skal 21-åringen blitt lovt over 1,5 millioner av et kriminelt nettverk for å drepe journalisten.

Ifølge avisen Het Parool ble 64 år gamle de Vries skutt på kloss hold og truffet i hodet. Hendelsen ble plukket opp av overvåkningskameraer.

Det skal vise at De Vries ble skutt flere ganger. Han skal ha ligget tydelig skadet på bakkene da han ble påført flere skudd.

– Angrep på demokratiet

Statsminister Mark Rutte uttalte i etterkant av attentatet at det er et angrep på den frie journalistikken.

– Et angrep på en modig journalist og et angrep på fri journalistikk som er så viktig for vårt demokrati, vår konstitusjonelle stat, og vårt samfunn, sa Rutte.

Også den nederlandske kongefamilien viste støtte til de Vries og den frie journalistikken.



– Journalister må kunne gjøre sitt viktige arbeid fritt og uten trusler, skrev kong Willem-Alexander og dronning Maxima på Twitter.

SORG: Mange mennesker har lagt ned blomster på stedet der TV-reporteren Peter R. de Vries ble skutt i Amsterdam. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

Narkotopp

De Vries har den siste tiden vært rådgiver for et av aktoratets stjernevitner i saken mot den antatte narkotoppen Ridouan Taghi.

Marokkanskfødte Taghi, som lenge var Nederlands mest ettersøkte mann, ble pågrepet i Dubai i desember 2019 og utlevert til Nederland få dager senere.

Han står nå for retten, tiltalt for å ha beordret flere drap og drapsforsøk.

Flere drap

Stjernevitnets advokat, Derek Wiersum, ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i september 2019 etter gjentatte ganger å ha krevd bedre beskyttelse for seg selv og klienten.

Vitnets bror ble drept da det ble kjent hvem som var aktoratets stjernevitne i saken mot Taghi.

De Vries ble selv truet på livet flere ganger og hadde i perioder politibeskyttelse. I 2016 anmeldte han drapstrusler han fikk fra en av mennene som var involvert i bortføringen av ølmagnaten Freddy Heineken.