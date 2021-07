– Kulturminner handler ikke om hva som er stygt eller pent

Noen kaller det for englemast, andre kaller det kanskje for monstermast. Nå skal store deler av Norelinjen gjennom Oslo rives – til tross for at den har fått betegnelsen nasjonal verdi.

– Det er jo noen som synes at disse mastene er ganske fine også, sier seksjonssjef i Riksantikvaren, Sigrid Murud, til TV 2.

I 1928, for 93 år siden, ble det for første gang satt på strøm i ledningsnettet mellom Nore og Oslo. På den tiden var det et pionerprosjekt, og et stort skritt å ta for å sikre strømforsyningen i den stadig voksende hovedstaden.

HISTORISK: I 1918 besluttet Gunnar Knudsens (V) andre regjering at man skulle bygge Norelinjen for å sikre strømforsyningen til den voksende hovedstaden. Bildet viser usikrede menn som ferdigstiller prosjektet i 1928. Foto: Statkraft

Uten strøm i 20 år

Men de siste 20 årene har ledningene stått uten strøm, og har kun blitt brukt som reserveløsning. I 2020 søkte Statnett tillatelse til å rive den historiske Norelinjen – det til tross for at NVE betegner den som nasjonal verdi.

– Det går jo noen alarmklokker hvor man tenker at man bør få fakta på bordet. Hva er det som er behovene for riving, og har man mulighet til å bevare noe, sier Murud.

MAST 315: Foreløpig litt gjemt blant trær og kratt finner vi mast nummer 315. NVE har bestemt at denne masten skal vernes som et kulturminne, og vil bli stående ensom når de andre rives. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I slutten av juni ga NVE tillatelse til at Statnett kan starte med å rive ledningen. Arbeidet starter allerede i høst.

– Vi har søkt om å rive denne ledningen, fordi vi ikke lenger har behov for den for å sikre strømforsyningen til Oslo, sier prosjektleder i Statnett, Siri Revelsby, til TV 2.

Verner én mast

Både Byantikvaren i Oslo, Viken Fylkeskommune og Riksantikvaren har ment at deler av strømlinjen burde bevares på grunn av det historiske aspektet.

– Kulturminner handler ikke om stygt eller pent, selv om mange kanskje tenker det. Det handler om at vi skal ha en representativ del av vår utvikling og historie tilgjengelig, sier Murud.

VERNEVERDIG: Sigrid Murud i Riksantikvaren synes det er bra at NVE vil verne en av strømmastene til Norelinjen i Oslo. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Og historikerne ble hørt. NVE har bestemt at mast nummer 315 ved Wyllerbakken i Oslo skal vernes. Det betyr at den vil bli vedlikeholdt som et historisk kulturminne.

– Som Riksantikvar, er det litt vemodig at disse mastene skal rives?

– Jeg synes det hadde vært vemodig hvis hele linjene hadde blitt revet uten at man tok vare på noe av det. Derfor er jeg veldig glad for at NVE tar vare på en representant.

Kan påvirke skiløyper

Selve rivningen av ledningen blir et omfattende arbeid. Statnett kan ikke garantere at det ikke vil gå ut over skisporene i marka i vinter. Store deler av arbeidet vil foregår på vinteren for å skåne dyr- og planteliv.

– Vi har hatt og har dialog med Skiforeningen for å se på mulighetene. Det vil bli begrensinger, men vi håper at begrensingene ikke blir større enn at området kan brukes.

Store deler av strekningen som skal rives går gjennom Oslomarka i Sørkedalen, som er et populært tur- og skiområde året rundt.