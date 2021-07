Avis: Putin ville bruke «alle nødvendige midler» for å gjøre Trump til president

Under et lukket møte i Russlands sikkerhetsråd 22. januar 2016 godkjente president Vladimir Putin personlig en hemmelig operasjon for å støtte den «mentalt ustabile» presidentkandidaten Donald Trump, skriver The Guardian.

– Det er akutt nødvendig å bruke alle nødvendige midler for å legge til rette for ham til stillingen som USAs president, heter det i faksimilen av et russisk dokument som The Guardian gjengir torsdag.

Den britiske avisen siterer hemmelige dokumenter fra Kreml. Vestlige etterretningstjenester skal ha analysert det oppsiktsvekkende innholdet, og uavhengige eksperter sier til avisen at det ser ekte ut.

Putin ledet møtet i Russlands sikkerhetsråd 22. januar 2016. Foto: Kremlin.ru

Til stede under møtet i Kreml denne januardagen i 2016 var blant andre daværende statsminister Dmitrij Medvedev, utenriksminister Sergej Lavrov, forsvarsminister Sergej Shoigu, daværende SVR-sjef Mikhail Fradkov og FSB-sjef Aleksandr Bortnikov.

Putin signerte ordre

Ifølge pressemeldingen fra Kreml handlet møtet om russisk økonomi og Moldova.

Guardians opplysninger tyder imidlertid på at den egentlige hensikten med møtet var å iverksette en hemmelig påvirkningsoperasjon mot USA.

En ordre med Putins signatur ga sjefene for Russlands hemmelige tjenester en uke til å komme med konkrete tiltak.

TOMMEL OPP: Trump og Putin i Helsinki i juli 2018. Foto: Pablo Martinez Monsivais/NTB

Forsvarsminister Shoigu fikk i oppgave å koordinere og forberede cyberangrep mot amerikanske mål utpekt av SVR.

Hacket Demokratene

Bare uker etterpå slo hackere fra russisk militær etterretning (GRU) til mot Demokratenes valgkampsjef John Podesta og presidentkandidat Hillary Clintons stab.

Med nettfisking stjal offfiserene fra GRUs enhet 26165 titusenvis av eposter, men de fikk også plantet to hackeverktøy:

«X-tunnel» opprettet en kryptert forbindelse til en server som hackerne allerede hadde til disposisjon i Arizona.

«X-agent» logget tastetrykk og tok skjermdumper, og sendte etter hvert avgårde tusenvis av filer.

VPN (virtuelle private datanettverk) og servere flere steder i verden ble for øvrig utsatt for tredjepartsutnyttelse under disse digitale operasjonene.

GRU brukte deretter nettaliasene DCLeaks og Guccifer 2.0 for å gi Wikileaks tilgang til det stjålne materialet i juli og september 2016.

Ville skape sosial uro

Moskvas strategiske mål var å svekke den amerikanske presidentens forhandlingsposisjon og skape sosial uro i USA, heter det i dokumentene som The Guardian gjengir.

Intetanende Trump-tilhengere ble dratt inn i Russlands hemmelige operasjon for å påvirke USA-valget. Den russiske statsdrevne trollfabrikken «Internet Research Agency» førte det de selv omtalte som «informasjonskrig mot USA».

Innhold om politisk splittende saker som rasediskriminering, våpenkontroll og immigrasjonsfrykt nådde 126 millioner amerikanere.

Tiltakene mot USA var en del av en internasjonal påvirkningsoperasjon som russerne internt omtalte som «prosjekt Lakhta».

Kompromitterende opplysninger

Trump omtales i de hemmelige Kreml-dokumentene som «den mest lovende kandidaten» , og i en kortfattet psykologisk vurdering omtales han som «impulsiv, mentalt ustabil og ubalansert, og lider av et mindreverdighetskompleks.»

Da Donald Trump arrangerte Miss Universe i Moskva, var Putin-oligarken Aras Agalarov ved hans side. Agalarov støttet et av Trumps byggeprosjekt på Manhattan. Foto: Steve Marcus / REUTERS / NTB scanpix

Dokumentene styrker tidligere påstander om at russiske myndigheter sitter på opplysninger om Trump som kunne brukes til å presse ham – på russisk kompromat.

Medlemmer i Russlands sikkerhetsråd skal ifølge dokumentene ha fått vedlagt opplysninger om «visse begivenheter» fra Donald Trumps tidligere, uoffisielle besøk i Moskva.

Ifølge en rapport som ble laget på bestilling fra Trumps politiske motstandere, skrev den tidligere MI6-spionen Michael Steele at den russiske sikkerhetstjenesten FSB hadde videoopptak av Trump og flere prostituerte på et hotellrom i Moskva.

Russerne skal ha kultivert og støttet Trump siden 2011, het det i rapporten som Trump senere avfeide som fabrikkert innhold fra «en mislykket spion».

Trump har for øvrig gjentatte ganger nektet for russisk innblanding i presidentvalget, og hevdet at granskingen var en heksejakt.

Spesialetterforsker Robert Mueller kom til at Trumps valgkampanje fikk hjelp av Russland til å vinne valget i 2016, men fant ikke tilstrekkelig bevis for at Trump selv var involvert.