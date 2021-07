Alina må haste fra Norge til oversvømt hus i Tyskland

Alina Erke var på ferie i Norge da skrekkbeskjeden fra naboene kom. Nå er hun på vei hjem til Hattingen, der store deler av boligområdet deres står under vann.

Over 50 personer er omkommet og 70 er savnet etter et kraftig uvær sørvest i Tyskland og i Belgia.

Det kraftige regnværet begynte onsdag formiddag og har skapt enorme ødeleggelser i både Tyskland og Belgia.

Tyske Alina Erke var sammen med familien sin på ferie i Norge da hun fikk den nedslående beskjeden.

– Cirka 25-30 cm med vann

Erke har tidligere bodd og studert i Bergen. Nå var hun og familien tilbake for å besøke venner og nyte norsk natur.

– Vi har vært i Bergen og Stavanger. Planen var å reise videre til Kristiansand, men så kom meldingen fra naboene i Tyskland, forteller Erke til TV 2.

Naboen kunne fortelle at huset til familien Erke var oversvømt.

– Jeg vet at det er snakk om en vannstand på 25-30 centimeter, og vi forventer at vannet vil stige, sier hun.

Se hvordan det ser ut i huset til Alina:

STUA: Naboen anslår at det er 25-30 centimeter med vann i huset. Foto: Privat Les mer BADET: Foto: Bildene av huset har Erke fått tilsendt fra naboene. Les mer EVAKUERT: Huset er evakuert sammen med de andre husene i boligområdet. Foto: Privat Les mer HÅP: Når TV 2 snakker med Erke håper hun å kunne få se huset i løpet av helgen. Foto: Privat Les mer

Når TV 2 tar kontakt, er hun godt plassert på en ferje på vei til Danmark, første mulige reisevei til Tyskland.

– Det ble mye å gjøre i dag. Vi måtte ta en koronatest og komme oss på vei til Tyskland.

Hun vet ikke hva som vil skje videre, men håper at de kan få se til huset og sjekke skadene i løpet av helgen.

– Enn så lenge skal vi bo hos svigerforeldrene mine. Der må vi bli så lenge vi må, sier Erke.

Dramatisk natt

Erke forteller at hun har fått beskjed om at flere veier og broer er forsvunnet med vannet i byen.

TV 2 har også snakket med norske Johanne Kristiansen som ble vitne til det dramatiske døgnet.

– Halv ett på natten gikk katastrofealarmen. Det var utrolig guffent, sier Kristiansen.

Kristiansen har bodd i Tyskland i 25 år. Nå er byen hun bor og jobber i nesten ugjenkjennelig.

– Store deler av bykjernen står under vann.

Styrtregnet hele dagen

Leichlingen er en liten by sørvest i Tyskland, litt nord for området som er hardest rammet av uværet.

– Det styrtregnet i hele går. Utover kvelden var demningene rundt byen så fulle at de måtte tappe ut vann fra dem, sier Kristiansen.

Det er ikke uvanlig at det regner kraftig i Leichlinger og Johanne forsto derfor ikke alvoret i situasjonen før senere på ettermiddagen.

– Jeg fikk beskjed fra min arbeidsgiver om at vi ikke kunne komme inn på jobb dagen etterpå, fordi hele bygningen trolig var utilgjengelig. Da skjønte jeg at dette ikke gikk riktig vei, sier Kristiansen.

STRØM: Det var kraftig strøm i den oversvømte elva Wupper i Leichlingen. Foto: Roberto Pfeil /AP

Flere måtte evakueres

Etter at krisealarmen i byen gikk rundt klokken halv ett, var det mye aktivitet i byen med rundt 27.000 innbyggere.

– Mange fikk plutselig beskjed om at de måtte komme seg vekk fra husene sine. Flere måtte evakuertes med båter, sier Kristiansen.

Midt i flomområdet begynte det også å brenne kraftig i et hus på grunn av ødeleggelser i det elektriske anlegget.

– Redningsmannskapet hadde store problemer med å få slokket brannen. Det var en utrolig krevende situasjon, sier Kristiansen.

– Helt forferdelig

Huset til Johanne ligger rundt en kilometer utenfor bykjernen og ble derfor ikke skadet av flommen.

– Jeg føler meg utrolig heldig. Jeg ser at andre har mistet alt de eier, men vi slapp heldigvis unna fordi huset står litt lenger opp, sier Kristiansen.

Det er foreløpig ikke meldt om noen savnede eller omkomne i Leichlingen, men minst 20 personer har mistet livet.

– Det er helt forferdelig. Det er tragisk å høre om alle som er omkommet og drept, sier Kristiansen.

– Vann over alt

Det er også store materielle ødeleggelser i byen.

Johanne er ansatt i kommunen og jobber blant annet med barn og ungdom. Flere av deres bygg er nå totalskadet.

– Vi har blant annet en ungdomsklubb som nå står helt under vann. Jeg prøvde å reise bort dit i dag for å vurdere skadene, men jeg kom ikke lenger enn parkeringsplassen. Det var vann over alt, sier Kristiansen.

Nå venter en stor opprydningsjobb.

– Det er ikke noe annet å gjøre enn å brette opp ermene og starte med å rydde og vaske. Men folk er utrolig flinke til å hjelpe til. Allerede i natt dro folk ut for å hjelpe til der de kunne, sier Kristiansen.

OVERSVØMT: Alina Erke var på ferie i Norge da hun fikk disse bildene av huset hennes i Tyskland. Naboen kunne fortelle at huset var oversvømt. Foto: Privat

Flom for andre gang

Dette er ikke første gang den lille byen blir rammet av en kraftig flom.

– Det er bare to år siden det var flom sist på grunn av kraftig regnvær, men det dreier seg om et større område denne gangen, sier Kristiansen.

Også ved forrige flom var det store ødeleggelser på flere skoler og barnehager.

– Det var blant annet en skole for handikappede ungdommer som ble tatt av flommen sist. Det har tatt lang tid å samle inn nok penger til å kjøpe alt spesialutstyret de trenger. Nå står skolen for andre gang under vann, sier Kristiansen.

Hun frykter at det kan komme nytt uvær allerede om kort tid.

– Det kommer til å skje igjen, men vi vet ikke når det skjer. Kommunen jobber med å finne et system som skal forhindre oversvømmelse, men de har ikke begynt arbeidet enda, sier Kristiansen.