To unge kvinner funnet døde i leilighet i Stavanger

To unge kvinner kvinner er funnet døde i en leilighet i Stavanger, torsdag. Politiet understreker at det ikke er mistanke om at det har skjedd noe kriminelt i forbindelse med dødsfallene.

– Jeg kan bekrefte at vi etterforsker dødsfallet til to unge kvinner. Vi har ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med dette, sier Trond Atle Bjelland, leder for etterretnings- og etterforskningsseksjonen ved Stavanger politistasjon til TV 2.



Bjelland sier imidlertid at politiet foreløpig ikke vet hva dødsårsaken er, og at personene blir obdusert.



Han sier også at politiet kommer til å arbeide videre med krimtekniske undersøkelser og avhør på stedet.