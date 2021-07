Krever prisinformasjon på ferjene

– Det er problematisk hvis det ikke er oppgitt pris. Forbrukerne skal alltid få informasjon om hva noe koster. Det skal være tydelig prisopplysninger både på kaia, ombord i båten og på nett. Det skal foreligge en prisliste, og du har rett på en spesifisert regning, sier avdelingsdirektør Bente Øverli i Forbrukertilsynet til TV 2.

I disse dager strømmer turistene til både Vestlandet og langs kysten opp til Nord-Norge, og da må du ofte ta ferje. Men prisen for å ta ferje er ofte en godt bevart hemmelighet etter at den ordinære billetteringen via matros forsvant med covid-19. Nå er det registering av nummerskilt og autopass som gjelder.

Ukjent pris

På ferjekaia på Solavågen i Møre og Romsdal treffer TV 2 Stein Tore Østensen som står i kø for å komme ombord. Han har ikke anelse om hva det koster å ta ferja over til Festøya.

OPPGITT: Stein Tore Østensen etterlyser bedre prisinformasjon. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

– Det vet jeg dessverre ikke! Jeg er nok litt for dårlig å sjekke prisene og det er ikke opplyst her på ferjekaia hva det koster. Det er litt dumt at folk ikke vet hva det koster i forkant. Når du kjøper en tjeneste burde vært opplyst slik at folk vet det, sier Østensen.

I samme ferjekø står Janam Vettivel.

– Nå har vi jo uansett ikke annet valg enn å ta ferja, men det hadde vært fint med et skilt med prisinformasjon, sier Vettivel til TV 2.

– Jeg har faktisk ingen anelse om hva det koster, sier Jan Eide når han får spørsmål om prisen.

På kaia i Bodø er det også smått med informasjon om hva det koster å ta ferja over til Moskenes.

– Man vet ikke prisen på noen ferje lenger om du ikke logger deg på nett og noterer ned. Tidligere fikk du jo lapp der det sto hva ting kostet. Det hadde vært greit å få vite hva en betaler, sier Karstein Fet før han kjører om bord i ferja.

– Må fikses

Den informasjonen har du altså rett på å finne på kaia eller om bord i båten, selv om det aldri så mye ligger tilgjengelig på nett. Hvis ikke så er det brudd på markedsføringsloven, opplyser Forbrukertilsynet.

KRITISK: Bente Øverli i Forbrukertilsynet. Foto: Heiko Junge

– I ytterste konsekvens har vi muligheter til å ilegge sanksjoner som gjør at det ikke lønner seg å overtrede loven ved at det kan koste selskapet penger. Men vi forutsetter at man innretter seg og har så gode opplysninger som overhodet mulig. Dette bør være kjent for ferjeselskapene, så vi regner med at de som ikke har dette på plass får det ganske raskt, sier Bente Øverli i Forbrukertilsynet.

Hun minner også om at de reisende skal få skriftlig bekreftelse på reisen der og da.

– Det skal klart komme frem at det er et reisebevis og ikke en kvittering. Dette for å unngå at forvirringen skal bli total for forbrukeren, sier Øverli.

ORDNER UT: Torkild Torkildsen er direktør i Torghatten Nord.

Direktør Torkild Torkildsen i rederiet Torghatten Nord trodde prisinformasjon på nett var tilstrekkelig.

– Når det er påkrevd med prisinformasjon satte vi umiddelbart i gang med å få få dette på plass både på ferjeleiene og ombord i båtene. Så i løpet av en dag eller to skal dette være i orden, sier Torkildsen til TV 2.

De store ferjerederiene Boeral eller Fjord1 har ikke besvart TV2 henvendelse om å kommentere kravet fra Forbrukertilsynet.