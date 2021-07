Fortviler over kork: – Unner ingen å bo her

Sommeren er her - til skrekk og gru for både turister og lokalbefolkning langs riksveg 13 i Hardanger.

Folk fra hele landet strømmer til Hardanger om sommeren for å oppleve kjente turistmål som Dronningstien og Trolltunga.

Dette går spesielt hardt utover delstrekningen mellom Kinsarvik og Bu langs riksveg 13, som er en del av en sammenhengende, indre hovedveg fra Kristiansand i sør til Sogn i nord.

STILLESTÅENDE: Stillestående kø i begge retninger langs strekningen. Foto: Privat

Trafikken står i stampe

Den smale vegen medfører store utfordringer for trafikkavviklingen i sommerhalvåret. Flere steder er det umulig for to biler å passere hverandre.

FARLIG: Flere er bekymret for trafikksikkerheten langs strekningen. Foto: Privat

Trafikkforholdene om sommeren er kaotiske, med mange flaskehalser langs strekningen som gir store utfordringer for fremkomst og trafikksikkerhet.

Bilister kan oppleve å bruke flere timer på den 12 kilometer lange strekningen fra Hardangerbrua til Kinsarvik.

Vegen har skapt mye frustrasjon, og køkaoset sommerstid rammer næringsliv, samfunnsberedskap og trafikksikkerhet.

Nederst i artikkelen kan du se bilistenes egne bilder fra strekningen.

Frarøvet privatliv

Iren Ringøy Vikane bor langs strekningen der køen er på sitt verste. Kaoset går utover både privatliv og livskvalitet.

– Jeg kan ikke gå på tur med hunden, oppholde meg på verandaen eller sove med vinduene åpne. Det er konstant støy. Jeg må rett og slett rømme fra eget hus for å komme meg i stillhet, sier Vikane som nå skal gå til innkjøp av støyreduserende vinduer.

FRARØVET PRIVATLIV: Iren Ringøy Vikane må kjøre strekningen hver dag for å komme seg til jobb. Foto: Privat

Hun jobber som fysioterapaut i Eidfjord og må derfor begi seg ut på strekningen daglig.

– Det er umulig å vite hvor lang tid jeg bruker til og fra jobb. Ofte må jeg regne med 45 minutters ventetid. Men det kan også være lenger, sier hun oppgitt.

Trafikken har tatt seg kraftig opp etter at Hardangerbrua sto ferdig i august 2013. Vegen fylles opp av både personbiler, bobiler, busser og vogntog.

STØY: Utsikten fra huset til Iren Ringøy Vikane. Foto: Iren Ringøy Vikane

Vikane blir vekket av trafikkstøy både morgen og kveld, og har flere ganger vurdert å flytte fra eiendommen hvor familien har bodd i flere generasjoner.

– Det har vært en fantastisk bygd å bo i. Men det er det ikke lenger. Jeg unner ingen å bo her i dette kaoset. Sommeren er ødelagt og vi er fanger i egen bygd, sier hun trist.

Når køen er på sitt verste, har hun flere ganger invitert bilister over på litt moreller og en toalettur. Men det hele har en dyster undertone.

– Det aller verste er beredskapen. Dersom det skulle skje noe, vil ikke hjelpen nå frem i tide. Jeg kan ikke forstå at de ikke iverksetter små tiltak for at trafikken skal flyte bedre!

UTRYKNING: Ambulansen kommer ikke frem grunnet kork. Foto: Privat

– Kjører med hjertet i halsen

Rakel Taule Bøe og familien liker å ta turen til Hardanger. For noen uker siden kjørte hun og barna fra Radøy til Kinsarvik i bobil.

BEKYMRET: Rakel og sønnen Markus på tur. Foto: Rakel Taule Bøe

– Det er en skremmende veg. Jeg kjører med hjertet i halsen hver gang. Man føler seg ikke trygg, sier tobarnsmoren.

Hun har tidligere opplevd å stå to timer i stillestående kø langs strekningen.

– Når lastebil og bobil møtes, er det håpløst. Man kommer ikke forbi. I tillegg er det mange som sliter med å rygge på de smale vegene, forklarer hun.

Familien på fire har nå bestemt seg for å avvente flere besøk til Hardanger grunnet køkaoset som utspiller seg i sommermånedene.

– Vi liker oss godt der inne, men reiser ikke nå på grunn av trafikken. Du vet aldri hvor lenge du blir stående, eller hvor lang tid kjøreturen vil ta, sier hun.

– Rett og slett pinlig

Hardanger er et av Norges mest kjente reisemål.

– Vi har mye fint å vise frem. Det bugner av flotte turistopplevelser, sier Rune Leikvoll, daglig leder i Hardanger Bestikk.

LEI: Rune Leikvoll sier det er leit at vegstandarden går utover turismen og næringslivet. Foto: Privat

Han mener det er leit at vegstandarden skal sette en stopper for turismen.

– Næringslivet er avhengig av turisme. Tapt turist tilsvarer tapt inntekt. Så enkelt er det, sier Leikvoll.

Han har drevet familiebedriften i Kinsarvik i flere tiår. Vegen har vært et problem så lenge han kan huske.

– Det blir bare verre og verre. Vi blir lovet gull og grønne skoger, men ingenting skjer. Vegen er den samme enda. Det er rett og slett pinlig, sier han.

FULLSTENDIG KORK: Trafikken står i stampe hver sommer. Foto: Privat

I 2017 innførte Statens vegvesen lysregulering for deler av strekningen, der de regulerer trafikken i sommerhalvåret.

I 2020 innførte Vegvesenet kolonnekjøring med ledebil på strekningen fra trafikklyset i sør, til Bjotveit i nord.

Ifølge Statens vegvesen er riksveg 13 en veg som ikke har kapasitet til all trafikken som kommer om sommeren. De har derfor anbefalt turistene å velge en annen rute.

– Vegvesenet fraråder folk å kjøre strekningen. Det er ikke sånn man skal drive samferdsel. I tillegg er jo kolonnekjøring ment for akutte situasjoner. Ikke som en løsning på en riksveg!

Statens vegvesen sier til TV 2 at deres oppgave er å sikre god fremkomst på vegen utifra de forutsetningene som finnes. De har satt inn både lysregulering og kolonnekjøring som midlertidige tiltak for å sørge for bedre flyt i trafikken i sommermånedene.

GADD IKKE MER: Her har en bilist hektet av campingvognen og kjørt videre. Foto: Privat

Usikker fremtid

DÅRLIG STAND: Vegen er i dårlig stand og under 4 meter brei flere plasser. Foto: Privat

Trafikken er ventet å øke ytterligere når Hardangerbrua er nedbetalt i 2026. Dette gjelder særlig på den nordlige delen mellom Kinsarvik og Bu. Her er veksten regnet til opp mot 40 prosent.

Ifølge en trafikkanalyse gjennomført tidligere i år, har riksveg 13 gjennom Ullensvang ikke vegstandard eller kapasitet til å håndtere den ventende trafikkveksten.

I trafikkanalysen kom det også frem at riksveg 13 har den høyeste ulykkesrisikoen av alle riksvegsrutene i landet.

Vegen har tidligere kommet på sjetteplass i NRKs uoffisielle kåring av «Norges verste veier».

Under kan du se bilistenes egne bilder fra strekningen: