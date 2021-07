Ytterligere en person siktet etter knivstikking i Oslo

To nye personer ble onsdag varetektsfengslet etter knivstikkingen i Strøget-passasjen i Oslo natt til søndag. Ytterligere en person fremstilles torsdag.

– Totalt er det sju personer som nå er siktet, skriver politiadvokat Ingvild Myrvold i Oslo politidistrikt i en tekstmelding til Dagbladet torsdag.

Tilstanden til fornærmede var fortsatt livstruende onsdag. Myrvold har ingen ny oppdatering torsdag.

En politipatrulje kom over den skadde rundt klokka 1.25 natt til søndag. Åstedet ligger i Strøget, som er et smug mellom Torggata og Storgata. Ved 4.30-tiden ble to menn i slutten av tenårene pågrepet.

Flere personer ble sett løpende fra stedet i retning Oslo domkirke etter hendelsen.