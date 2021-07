Fem pågrepet for knivstikking i Kristiansand: – Flere kjent for politiet

Flere av de fem som er pågrepet for knivstikkingen av en far og en sønn i Kristiansand, er kjent for politiet fra tidligere saker. Politiet etterlyser vitner.

En mann i 20-årene og hans far i 50-årene ble knivstukket på gata i et boligområde i Voiebyen i Kristiansand onsdag kveld.

De ble ikke livstruende skadd.

Fem personer er pågrepet i saken. En av dem ble pågrepet utenfor Kristiansand. De fire andre meldte seg selv på politistasjonen i byen.

Det bekrefter politiadvokat Hans Olav Røyr til TV 2.

– Flere av dem som er pågrepet er kjent for politiet fra før, sier Røyr.

Også en av de fornærmede er «noe kjent» for politiet fra før.

Politiadvokaten sier at de ennå ikke har tatt stilling til om alle fem skal begjæres varetektsfengslet.

Tatt beslag

Voldshendelsen skjedde utendørs i det som beskrives som et rolig boligområde av lokale innbyggere.

Politiet har startet etterforskning av voldshendelsen. De ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet utover at det har vært en voldsepisode, og at to personer ble knivstukket i går kveld.

Det er gjort åstedsundersøkelser på stedet, og Røyr bekrefter at de har gjort beslag i saken. Han ønsker ikke å utdype noe utover det.

Ifølge politiet har det vært en tildragelse mellom fornærmede og gjerningspersoner. Røyr ønsker ikke å kommentere om de kjenner til konflikten.

– Motivet i saken er ikke avdekket per nå. Det er noe etterforskningen skal søke og avklare, sier Røyr, som sier at de heller ikke kjenner til motivet for at fire av de fem pågrepne har meldt seg for politiet.

Vil snakke med vitner

Politiet ønsker å komme i kontakt med vitner til hendelsen.

– Hvis det er noen som har kunnskap om saken, så gjerne ta kontakt Agder politidistrikt, sier Røyr.

Vitner og de fem siktede vil bli avhørt i løpet av dagen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 22.08 onsdag kveld.