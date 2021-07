Politirazzia på hotellet til Tour de France-lag

Bahrain Victorius-laget bekrefter selv at de fikk besøk av politiet på hotellet onsdag kveld.

Det er overfor Cyclingnews at Bahrain Victorious-lagsjef Milan Erzen bekrefter at politiet besøkte hotellet deres onsdag kveld.

Vet ikke grunnen til razziaen

Treningsdata ble konfiskert. Lagets buss, samt rytternes og støtteapparatets hotellrom ble også gjennomsøkt, men ingen skal ha blitt arrestert.

– Ikke noe spesielt, vi hadde et besøk av politiet. De spurte om rytternes treningsdata, de sjekket bussen. Og det var det. De forstyrret rytterne i en time før de sa takk. De fortalte oss ikke hva grunnen til besøket var, men vi kommer til å finne ut av det i dag gjennom våre adovkater, sier slovenske Erzen til sykkelnettstedet.

Vladimir Miholjevic, sportsdirektør i Bahrain Victorious, sier i en pressemelding fra laget at de gjorde alt politiet ba om.

– Vi er forpliktet til høyeste nivå av profesjonalitet og overholdelse av alle lover, og vi vil alltid samarbeide på en profesjonell måte, sier han.

Reuters-journalist Julien Prétot skriver på Twitter at politiet har jobbet med Bahrain Victorious-saken siden i fjor.

Bahrain Victorious, som ligger først i lagkonkurransen, har hatt et solid Tour de France så langt med to etappeseirer, samtidig som Wout Poels leder klatrekonkurransen. Pellp Bilbao er lagets best rangerte rytter i sammendraget på tiendeplass.

Ifølge Cyclingnews skal opp mot 50 politifolk ha kommet til hotellet. Movistar bor også på hotellet, men skal ikke ha fått besøk av politiet.

Rettet mistanke mot laget

Bahrain Victorious-laget har fått dopingmistanker kastet mot seg etter en sesong preget av gode resultater i de store etapperittene. Det skal ha blitt rettet anonyme dopingmistanker mot dem ifølge Le Parisien.

Lagsjef Erzen er selv blitt koblet til Operasjon Aderlass, som startet med dopingavsløringene under ski-VM i 2019 hvor Max Hauke ble tatt på fersken mens han gjennomførte en blodinfusjon. Idrettslege Mark Schmidt ble dømt som hovedmannen bak dopingnettverket. Erzen ble aldri dømt for medvirkning.

– Bahrain Victorious har vært det laget som kanskje har hevet seg mest som kollektiv denne sesongen. Politiet gjør nok ikke undersøkelser for å se på treningsfiler. Erzen har vært i søkelyset før i forbindelse med Operasjon Aderlass, så han og Bahrain har sikkert vært i søkelyset hos politiet og dopingjegerne en god stund. Jeg vil tro de har en god grunn for å gjennomføre undersøkelsene, men vi må bare håpe at de er rene, sier TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes.