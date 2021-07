Flomekspert: – Kunne ikke vært forberedt på dette

Flere personer er bekreftet omkommet og flere titalls er savnet etter et kraftig uvær sørvest i Tyskland. Nå advarer flomekspert Halvor Øverland om at det kan bli flere dramatiske flommer i årene som kommer.

Et kraftig uvær har natt til torsdag herjet i Tyskland og Belgia. Omfanget av de ekstreme kreftene er fremdeles ukjent, men minst 70 personer er meldt savnet og flere har omkommet.

I dagene før uværet var det meldt mye nedbør i regionen, men ingen hadde forutsett hvor dramatisk det skulle bli.

– Nedbørsmengden var så mye større enn det man hadde forventet at skulle være mulig, sier Øverland.

Det har regnet mye i Tyskland de siste ukene, og det er med på å gjøre situasjonen enda mer utfordrende.

– Fordi det har vært så mye nedbør den siste tiden er undergrunnen veldig vannmettet. Det fører til at det blir enda høyere vannføring i elvene, sier Øverland.

– Ekstremt mye nedbør

Flere steder i Sørvest-Tyskland har gatene blitt forvandlet til elver.

Det er Eifel-regionen som er hardest rammet. Der er flere landsbyer isolert på grunn av den kraftige flommen og flere jordras.

– Det var ekstremt mye nedbør som kom på veldig kort tid. Det kunne man ikke vært forberedt på, sier flomekspert Halvor Øverland.

Han har en doktorgrad i vannbygging og bor i Tyskland, der han jobber med flomsikring.

– Den siste uke har det vært mye nedbør. Ikke bare i områdene som er hardest rammet, men også her i Bayeren, sier Øverland.

REDNINGSAKSJONER: Det foregår nå flere redningsaksjoner for å hjelpe de som ikke kommer seg ut av husene sine. Foto: Harald Tittel

Vil bli flere flommer

De siste årene mener flomeksperten at vi har sett større og kraftigere uvær enn tidligere.

– Både her i Tyskland og i Norge har vi sett at man kan få enorme nedbørsmengder på grunn av klimaforandringene, sier Øverland.

Han tror dette er noe vi vil se mer av i tiden fremover.

– Jeg går uti fra at dette er større enn en hundreårsflom. Gjentakelsesintervallet vil være større, sier Øverland.

Viktig med flomsikring

Noe av det viktigste man kan gjøre for å begrense de store ødeleggelsene og hindre at liv går tapt er å sikre byer i forkant.

– Både her i Tyskland og i Norge planlegges mye sikringstiltak. Man er mer observant på situasjonen og forsøker å dimensjonere tiltak og gjøre beregninger på forhånd, sier Øverland.

Ved hjelp av ulike modeller kan man enklere beregne hvor mye nedbør som skal komme.

– Er det mulig å sikre seg mot de enorme kreftene man ser her?

– Det handler om hvor mye man er villig til å investere. Når man ser denne hendelsen med så mange tapte liv er det tydelig at det er samfunnsmessig lønnsomt å sikre bedre. Det er allerede lagt opp flere program her i Tyskland for å sikre seg mot store flommer, sier Øverland.