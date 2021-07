«Paradise Hotel»-vinner håndplukket til amerikansk suksess-serie

Den populære MTV-serien «The Challenge» er en reality-konkurranse der deltagerne utkjemper flere slag for sjansen til å vinne penger, nærmere bestemt en million dollar, noe som tilsvarer litt over 8,7 millioner kroner.

Deltagerne gjennomgår brutale utfordringer, knusende elimineringsrunder, heite forhold og bitter rivalisering.

Internasjonale deltakere

«The Challenge» startet i 1998 og er nå klar med sin 37. sesong. Det som er nytt denne gangen er at for første gang kommer den kritikerroste realityserien til å ha 17 internasjonale deltakere, ved siden av de amerikanske deltakerne, når den lanseres globalt.

Se trailer på sesongen i videovinduet under:

Buchanan har vært på TV-skjermen en rekke ganger tidligere, og har nærmest gjort karriere på skandalereality.

Veteran i gamet

Det hele begynte med «Paradise Hotel Sverige» i 2016. Siden den gang har hun vært med på «Paradise Hotel Sverige» i 2018,« Paradise Hotel Norge» i 2019, «Paradise Hotel Norge» i 2020 og «Ex on the Beach celebrity» i Sverige 2020 for å nevne noe.

Nå er hun klar for å ta fatt på realityeventyret i USA.

CAST: Alle deltakerne fra den nye sesongen. Foto: Archibald Vienot

Den nye sesongen har fått navnet «The Challenge: Spies, Lies and Allies», og har premiere i Norge og resten av Norden den 25. august på strømmetjenesten Paramount+.

Programmet er et av de mest sette programmene i MTVs historie i USA. Ifølge en pressemelding inneholder sesongen 19 actionfylte episoder med totalt 24 utfordrere fra hele verden. Deltakerne blir testet både mentalt og fysisk på den pittoreske Middelhavskysten i Kroatia hvor de kjemper om hovedprisen.