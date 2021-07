Meteorolog om helgeværet: – Ganske store forskjeller

Sommer i Norge betyr ikke alltid garanti for sol og varme. Mens mange i sør den siste uken har kunne nytt sommerdager på stranden, har været i nord vært preget av regn og regnbyger.

Vårt langstrakte land kan by på store forskjeller både i været og i temperaturer, noe som også kjennetegner denne ukens helgevær.

Ruskevær

Det er nok ingen overraskelse at det i store deler av Nord-Norge blir ruskevær. Vakthavende meteorolog i StormGeo, Olav Krogsæter, forklarer at det skyldes et lavtrykk som kommer innover fra Barentshavet.

– Nord-Norge får dessverre ganske dårlig vær de neste dagene. Fredag kan det bli opp mot sterk kuling i Troms og Vest-Finnmark. Nærmest hele Nord-Norge får gråvær hele helgen, sier han.

Han forteller også at temperaturene i nord vil ligge på mellom 10 og 15 grader. Det er derimot noen steder i nord som slipper unna ruskeværet.

– Unntaket blir i Øst-Finnmark og på Finnmarksvidda. Der kan det bli perioder med sol og temperaturer opp mot 18 grader, sier Krogsæter.

– Ikke supert

Meteorologen kan forklare at Vestlandet og Midt-Norge vil bli påvirket av lavtrykket i nord.

– Det blir skyer og litt regn av og til. I helgen er det ikke supert vær verken i vest eller i nord.

Han forklarer at været blir ustabilt denne uken, men at vestlendingene kan vente seg bedre tider fra neste uke.

– Neste uke ser det ut til å bli bedre igjen på Vestlandet. Da er det håp om at det kan bli bedre vær. Nord-Norge må nok vente litt i første omgang, sier meteorologen.

Det glade Sørlandet

På Sør- og Østlandet blir det andre boller enn i nord. Her er det ventet ordentlig fine sommerdager.

BADE: På Sørlandet vil det i helgen bli gode muligheter for å nyte flere sommerdager. Foto: Hanne Feyling / Visit Sørlandet

– Det beste været i helgen blir sør i landet. Her kan det både fredag og lørdag bli opp mot 30 grader, sier Krogsæter.

Meteorologen informerer om at det absolutt vil være noen områder som er mer heldige med været enn andre.

– Det blir ganske stor forskjell på sør og øst og resten av landet, sier han og påpeker:

– Jo lenger sør i landet du kommer, jo større sjanse har du for å få med deg finværet.