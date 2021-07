BBC: – Rasismen mot engelske spillere kom fra utlandet

BBCs Twos undersøkende program Newsnight har undersøkt nærmere rasismen mot Marcus Rashford, Bukayo Saka og Jadon Sancho.

The Center for Countering Digital Hate fant i sine undersøkelser 105 Instagram-kontoer som gjorde seg skyldige i rasistiske ytringer i timene etter EM-finalen.

59 av kontoene var utenlandske, og kun fem fra Storbritannia. 32 av kontoene fant de ikke tilstrekkelig nok informasjon om, og ni av kontoene som publiserte rasistisk hets er ikke lengre aktive.

Det samsvarer med funnene til organisasjonen Kick It Out, som arbeider mot rasisme i fotballen. Ifølge organisasjonen kom i overkant av 70 prosent av de rasistiske ytringene mot engelske spillere fra utlandet.

Mann pågrepet

Politiet i London startet umiddelbart en etterforskning etter rasismen Rashford, Saka og Sancho ble utsatt for.

En 37-åring fra Manchester ble onsdag kveld pågrepet på mistanke om å ha lagt ut rasistiske meldinger i sosiale medier etter Englands finaletap i EM.

Mannen overga seg selv til politiet. Han er anklaget for rasisme mot de engelske spillere som bommet i straffesparkkonkurransen mot Italia. Tidligere har britisk politi arrestert og deretter løslatt en mann i 50-årene. Han var mistenkt for å ha sendt en rasistisk Twitter-melding.

Storbritannias statsminister Boris Johnson truet onsdag med å utestenge rasistiske fans fra fotballkamper.

– Om du er skyldig i rasistisk hets på nettet mot fotballspillere, da får du ikke dra på kamp. Ingen om eller men. Ingen unntak eller unnskyldninger, sa Johnson da han snakket til parlamentsmedlemmer.

Johnson kom også med en advarsel til teknologigigantene. Han foreslår å bøtelegge selskapene om de ikke får bukt med rasismen på sine plattformer.

– Om de ikke får bort rasismen, komme de til å bli bøtelagt med 10 prosent av sitt totale overskudd.

Massiv støtte

Både Rashford, Saka og Sancho har fått massiv støtte etter rasismen de ble utsatt for på sosiale medier.

Overwhelmed. Thankful. Lost for words ♥️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/PXC5H2GDtB — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) July 13, 2021

Et veggmaleri i Rashfords hjemby Withington ble også vandalisert kort tid etter finalen. Dagen etter møtte hundrevis av mennesker opp ved maleriet for å vise støtte til United-stjernen og demonstrere mot rasisme. De la igjen flere hundre brev og støttende meldinger ved veggmaleriet.

På Twitter delte Rashford bilder fra markeringen og uttrykker kjærlighet tilbake til supporterne.

– Overveldet. Takknemlig. Jeg har ikke ord, skrev han på sin Twitter-konto.

I et lengre innlegg på sin Instagram-konto beklager Jadon Sancho straffemissen, og tar samtidig et kraftig oppgjør mot rasismen han og lagkameratene Rashford og Saka ble utsatt for.

– Hatet vil aldri vinne, slå han fast.