Dødstallene stiger for første gang på ni uker – dette sier Nakstad om den globale smittesituasjonen

For første gang på ni uker stiger de globale koronadødsfallene. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier økt global smitte kan få konsekvenser for Norge.

Forrige uke økte koronadødsfallene på verdensbasis for første gang på ni uker. Etter to måneder med synkende dødstall, registrerte Verdens Helseorganisasjon over 55.000 dødsfall forrige uke. Det er en økning på 3 prosent fra uken før.

Samtidig er antall smittetilfeller også på vei opp. Tre millioner nye tilfeller ble registrert forrige uke, en økning på 10 prosent. Ifølge WHO står Brasil, India, Indonesia og Storbritannia for de høyeste smittetallene på verdensbasis.

WHO mener det ligger en sammensatt forklaring bak den negative utviklingen. Lav vaksinasjonsgrad, lettelser i bruk av munnbind og andre smittevernregler, samt den aggressive spredningen av den smittsomme deltavarianten er ifølge organisasjonen årsaken til at trenden nå har snudd.

Nakstad bekymret over utviklingen

Delta-varianten er nå registrert i 111 land, og WHO forventer at den vil bli dominerende på verdensbasis i løpet av de neste månedene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier den globale koronasituasjonen preges av færre alvorlige sykdomstilfeller i vestlige land, hvor man har høy vaksinasjonsdekning. Andre steder er situasjonen derimot mer utfordrende.

– Vi ser en bekymringsfull økning på kontinenter med lav vaksinasjonsdekning, ikke minst i en del afrikanske land. Det er vanskelig å følge den nøyaktige utviklingen på grunn av lav testaktivitet i mange land, men deltavarianten ser ut til å være dominerende nå flere steder, sier Nakstad til TV 2.

Kan få konsekvenser i Norge

Kombinasjonen av den smittsomme varianten og lettelser i smitteverntiltak har gitt tydelige utslag verden over.

I Argentina passerte man nylig 100.000 koronarelaterte dødsfall, mens de daglige dødsfallene i Russland har nådd nye høyder. I Belgia har delta-varianten ført til en dobling i smittetilfeller blant unge, mens Storbritannia registrerte 40.000 nye, daglige tilfeller for første gang på et halvt år.

Munnbindpåbudet på kollektivtransport forlenges i London, etter en kraftig økning i smittetilfeller den siste tiden. Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Nakstad sier at helsemyndighetene følger nøye med på situasjonen, som også kan få konsekvenser for Norge.

– Sannsynligheten for nye mutasjoner og importsmitte øker når spredningen av virus er høy ute i verden. Det betyr at vi fortsatt må følge godt med og ha god beredskap, selv om det akkurat nå er lave smittetall i Norge, forteller Nakstad.

Grav-dugnad

Særlig ille er situasjonen i Sørøst-Asia. For en måned siden lå Indonesia på rundt 8000 daglige smittetilfeller. Onsdag var tallet 54.000, med 1000 koronarelaterte dødsfall. I hovedstaden Jakarta må innbyggere hjelpe til med å grave graver.

– De ansvarlige er for slitne og har ikke nok ressurser til å grave, så innbyggerne i nabolaget har bestemt seg for å hjelpe, sier Jaya Abidin til Associated Press.

Personer døde med korona begraves i Indonesia. Gravene graves på dugnad. Foto: Achmad Ibrahim/AP Photo

– Hvis vi ikke hjelper til, må vi vente lenge på en begravelse.

Heller ikke i USA unnslipper man den nye bølgen. Til tross for at landet er nær verdenstoppen i andel vaksinerte, har man de siste to ukene sett en dobling i nye, registrerte smittetilfeller. Gjennomsnittet ligger nå på rundt 24.000, selv om de daglige nødsfallene, på 260, fremdeles er synkende.

Vil unngå nederlandske tilstander

Økningen i nye tilfeller fører til at land som tidligere åpnet opp, nå blir nødt til å stramme inn. Sydney er for tiden nedstengt, og vil fortsette å være det ut juli. I Sør-Koreas hovedstad Seoul, har man for tiden de strengeste restriksjonene siden pandemien begynte, på grunn av rekordhøye smittetall.

I Barcelona innfører man nattlig portforbud, mens innbyggerne i London må fortsette å bruke munnbind på kollektivtransport til tross for at andre restriksjoner lettes.

Etter en kortvarig gjenåpning, har Nederland nå den bratteste smittekurven i Europa. Foto: Jeroen Jumelet/AFP

Også i Nederland har man gjeninnført strenge restriksjoner. For to uker siden var smittenivået det samme som i Norge, men siden har det økt med 500 prosent. Landet har nå den bratteste smittekurven i Europa, og viser hvor raskt delta-varianten kan spre seg.

– Utviklingen i Nederland viser at deltavarianten har et høyt R-tall når den får spre seg fritt blant uvaksinerte mennesker, påpeker Nakstad.

Oppblomstringen kom etter at myndighetene lettet kraftig på restriksjonene, og den assisterende helsedirektøren mener situasjonen i Nederland illustrerer hvorfor det er viktig å opprettholde restriksjonene her hjemme.

– I Norge har regjeringen ikke sluppet opp like mye på smitteverntiltakene som i Nederland og vi har et effektivt TISK-apparat i kommunene som håndterer mange utbrudd, sier Nakstad.

Bedre enn i vår

Mens den globale utviklingen kan gi grunn til bekymring, er både smitte- og dødstallene langt unna hva de var tidligere i år. Syv måneder etter det første vaksinestikket ble satt, har man globalt rundt 7900 daglige koronadødsfall. Ifølge John Hopkins University var tilsvarende tall over 18.000 i januar. Antall nye tilfeller har også halvert seg fra toppen i april, og ligger nå på rundt 450.000.

WHO erkjenner at flere land nå føler seg presset til å heve de gjenværende restriksjonene, men advarer samtidig om farene ved å gjøre dette for tidlig.