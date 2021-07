To personer har druknet i juli: – Vi håper den synkende trenden fortsetter

Hittil i juli har to personer omkommet i drukningulykker. Det er 16 færre fra måneden før.

– Én drukning er én for mye. Vanligvis er juli den verste måneden i forbindelse med drukning, så julimåneden i år har foreløpig vært positiv sånn sett. Vi håper den synkende trenden fortsetter.

Det sier Tanja Krangnes til, fagleder for drukningsforebygging Redningsselskapet til TV 2.

Rundt 40 prosent av drukningsulykkene skjer i juni, juli og august.

Ferske tall fra Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at det hittil i juli har vært to drukninger, mens det hittil i år er registrert totalt 41 omkomne i drukning.

Menn topper statistikken

Forrige måned var den verste junimåneden siden redningsselskapet startet statistikken i 2017. Da var det bekreftet 16 omkomne i drukningsulykker i juni.

Det er menn som topper drukningsstatistikken.

Krangnes sier at det ikke er gjort noe forskning på årsaken til dette i Norge, men internasjonal forskning peker på flere faktorer.

– Flere menn er ute i båt, og flere menn kjører båt alene. De driver også oftere med vannaktiviteter enn kvinner, som fisking i elv og fra land, sier hun og fortsetter:

– Forskningen viser også at menn i større grad overvurderer egne ferdigheter og undervurderer risiko. Og så ser man at kombinasjon av alkohol og vannaktiviteter kan få et tragisk utfall.

Etter at pandemien gjorde sin store innmarsj i Norge i fjor, eksploderte båtsalget. Flere er på norgesreiser og bruker båt.

Krangnes sier at de synes det er kjempefint at folk bruker vannet og sjøen, og opplever at de aller fleste benytter seg av disse områdene på en trygg og god måte.

– Vi så ingen økning i drukning fra fritidsbåt fra i fjor. Folk flest er stort sett flinke til å bruke vest og tar forholdsregler når de ferdes på sjøen, sier hun.

Drukning skjer fort

Krangnes sier at drukning ikke er som på film, der det vises mye plasking og roping. Hun oppfordrer folk til å løfte blikket, og heller spørre om noen trenger hjelp en gang for mye enn en gang for lite.

– Drukning skjer veldig fort, og veldig stille. En som drukner bruker all sin tid på å prøve å puste. Derfor er det viktig at man er årvåken og løfter blikket, sier hun.

Videre kommer hun med en tydelig oppfordring til folk som ferdes ved vannet:

– Vi kan alle redde liv. Derfor er det så viktig at man lærer seg hjerte- og lungeredning, og setter i gang med dette raskt. Tid er avgjørende i en sånn situasjon, sier hun.