Mange av oss har norgesferie i år igjen. Det betyr også at det er bilferie som gjelder for de fleste.

Skal vi tro tallene i en ny undersøkelse, vil det gå fort for seg i sommertrafikken. På spørsmål om de synes det er greit å kjøre litt for fort, svarer nemlig tre av fem ja.

Undersøkelsen er gjort av Norstat, på vegne av Frende forsikring.

– Det må en holdningsendring til når 59 prosent sier at det er greit å kjøre over fartsgrensen. Fire av ti dødsulykker er knyttet til fart, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Direkte sammenheng

Han legger til:

– I trafikken er marginene så små at selv en liten fartsøkning kan være avgjørende. Hver kilometer over fartsgrensen påvirker reaksjonslengden og bremselengden din.

Det du akkurat klarer å stoppe for når du kjører i 80 km/t, vil du treffe med en fart på 50 km/t, hvis du hadde kjørt i 90 km/t.

– Det er en direkte sammenheng mellom fartsnivået på norske veier og antallet alvorlige ulykker, sier UP-sjefen.

I 2020 hadde politiet hele 117.500 saker som handlet om fartsovertredelser.

Litt for fort? De fleste av oss mener faktisk at det er greit. Foto: Frende.

Fare på ferde

I undersøkelsen sier 68 prosent av mennene som er spurt at det er ok å kjøre for fort. Det stemmer godt overens med tall fra politiet som viser at 78 prosent av dem som ble tatt i fartskontroll i 2020 nettopp var menn. Hele 89 prosent av dem som ble anmeldt, var menn.

Blant de spurte kvinnene sier «bare» 50 prosent at det er greit å kjøre litt for fort.

Roger Ytre-Hauge er fagsjef for motor i Frende. Han er bekymret før sommerutfarten.

– Hvis en god andel synes det er greit å kjøre litt for fort, er det fare på ferde. Jeg håper bilister senker skuldrene og avpasser farten etter kjøreforholdene. Du er på ferie, ikke stress for å komme frem fem minutter raskere, sier Ytre-Hauge.

Flere hardt skadde

Samtidig som en overvekt av oss synes det er greit å kjøre litt for fort viser statistikken at vi er i gradvis forbedring.

– Fra 2006-2019 økte andelen som overholder fartsgrensen med 16,5 prosent, til 62,1 prosent. Ved å holde riktig fart, kan vi unngå mange alvorlige ulykker, sier UP-sjefen.

Tall fra Statens Vegvesen viser også at antallet omkomne på norske veier til nå i 2021 har falt betydelig fra i fjor, fra 46 til 29. Statistikken viser imidlertid også at antallet hardt skadde steg i 2020, sammenlignet med tidligere.

