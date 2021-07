Fotballryktene: – Liverpool vil kjøpe EM-helt for 650 millioner kroner

Jürgen Klopp har siktet seg inn på italiener. Sjekk torsdagens fotballrykter her!

Liverpools manager Jürgen Klopp jakter på italiensk EM-helt. Liverpool planlegger et bud på omlag 650 millioner kroner for Italias EM-vinner Nicolo Barella, slår den italienske avisen La Repubblica fast torsdag. Barellas kontrakt med Inter strekker seg til 2024.

Englands og Atletico Madrids back Kieran Trippier er desperat etter en retur til Premier League. 30-åringen håper at Manchester United kan være interessert i å kjøpe ham, melder The Telegraph.

Rafael Benitez har gitt Everton-ledelsen beskjed om at han han vil kjøpe Napolis forsvarsstjerne Kalidou Koulibaly. Prisen på 30-åringen er foreløpig uviss, melder Calciomercato.

Chelsea vil tilby Tammy Abraham til Borussia Dortmund som en del av overgangsavtalen for å hente Erling Braut Haaland til Stamford Bridge, ifølge Mirror.

West Ham nærmer seg en signering av PSG-keeper Alphonse Areola på lån, hevder Evening Standard.

Arsenals forsvarsspiller Hector Bellerin er fremdeles ikke blitt enige med Inter om sine personlige betingelser, men Serie A-giganten føler seg sikre på at de lykkes med å signere 26-åringen, ifølge Football.london.

Samtidig ønsker Arsenal-talentet Joe Willock seg en overgang til Newcastle på lån før Premier League starter opp igjen, ifølge Daily Express.

Leicester City har tilbudt Belgias landslagsstjerne Youri Tielemans en ny langtidskontrakt i håp om å hindre at 24-åringen signerer for Liverpool, melder The Telegraph.

Barcelona skal være enige med Atletico Madrid om en avtale som sender Antoine Griezmann tilbake til gamleklubben, og Saul Niguez går motsatt vei.

Tottenham er en av fire Premier League-klubber som er interessert i å kjøpe Schalkes amerikanske angriper Matthew Hoppe. 20-åringen scoret seks mål for laget i Bundesliga forrige sesong, skriver The Boot Room.

Forsvarsspilleren Brandon Williams skal være på vei til Southampton på lån, men foreløpig er ikke Manchester United blitt enige med Southampton om vilkårene for låneavtalen, rapporterer talkSPORT.

Romas nye manager José Mourinho ser til Old Trafford i jakten på forsterkninger. Han ønsker å hente den 28 år gamle backen Alex Telles som back up for den skadde forsvarsspilleren Leonardo Spinazzola, hevder Daily Star.

Arsenal lykkes ikke med å signere PSVs angriper Donyell Malen. 22-åringen er enig med Dortmund om en overgang, melder Sports Bild.

Tottenham nærmer seg en overgang for den japanske forsvarsspilleren Takehiro Tomiyasu, som til daglig spiller for italienske Bologna. Overgangssummen blir trolig 170 millioner kroner, melder The Athletic.