Minst 30 savnet etter at bygninger kollapset i Tyskland

Kanalen SWR melder torsdag morgen at i alt seks hus har rast sammen i byen, som ligger i delstaten Rheinland-Pfalz.

Også 25 andre hus står i fare for å kollapse.

Politiet sier situasjonen er uoversiktlig og at de ikke vet nøyaktig hvor mange som er savnet.

En talsperson for Eifel-området, sørvest i Tyskland sier at fem personer skal være sperret inne i et hus, omringet av vann. Huset skal ha vært utilgjengelig for redningsmannskaper via båt, og det er dermed tilkalt redningshelikopter til stedet.

Elven Nims, som renner gjennom Eifel, er vanligvis to meter bred, men har nå en bredde på rundt 200 meter.

Vestlige deler av Tyskland er rammet at ekstreme nedbørsmengder og flom, og i deler av delstaten Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som tyske meteorologer har kalt Bernd.