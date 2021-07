Mesterliga-drømmen brast for Bodø/Glimt – Botheim med gigantisk bom

Legia Warszawa-Bodø/Glimt 2-0 (4-2 sammenlagt)

Se den utrolige bommen i videovinduet øverst.

Med 0-1-tap i Polen og 2-4-tap sammenlagt er Bodø/Glimts Champions League-eventyr over for denne gang.

– Vi er stolte av prestasjonen og har lært mye fra dette oppgjøret, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen på pressekonferansen etter kampen.



Men det kunne blitt veldig annerledes hadde Erik Botheim hadde satt én av sine to store muligheter til å sende Glimt i ledelsen i første omgang.

Slapp inn like etter kjempesjanse

Spesielt den andre sjansen – etter en drøy halvtime – var av det gigantiske slaget.

Spissen fikk stå helt alene på bakerste stolpe og skulle bare bredside ballen i nettet – i stedet gikk den himmelhøyt over.

Etter den enorme missen skiftet kampen karakter, og fem minutter før pause sørget en flott enkeltmannsprestasjon fra brasilianske Luquinhas for 1-0 til vertene Legia.

Da måtte Glimt ha to mål for å sikre ekstraomganger.

En svært skuffet Botheim tuslet målløs av banen etter en time. Den tidligere Rosenborg-spilleren har funnet nettmaskene regelmessig i sin debutsesong for Glimt, og scoret også mot Legia på Aspmyra, men vil nok slite med å sove i natt etter bommen i Warszawa.

Conference-ligaen neste

Tjue minutter før stanget innbytter Sigurd Kvile en dødball i tverrligger. Det var det nærmeste Glimt kom en utligning.

På overtid sørget tidligere Tottenham-spiss Tomas Pekhart for 2-0, og dermed blir det ingen Mesterliga-spill på forrige sesongs suverene Eliteserien-mester.

En trøst for gultrøyene er at Europa-eventyret ikke er over helt ennå. Nå skal de spille 2. kvalifiseringsrunde i nyvinningen Europa Conference League neste uke. Der venter islandsk motstand i Valur.

Også Vålerenga, Molde og Rosenborg skal forsøke å kvalifisere seg til Conference-ligaen.