Berget poeng med øret i sin siste Vålerenga-kamp. Dette er hennes neste klubb

LSK Kvinner - Vålerenga 1-1

Med ti minutter igjen av onsdagens derby mot LSK, så Vålerenga ut til å ha stø kurs mot sitt tredje strake tap.

Da oppsto det en merkelig situasjon. LSKs Emilie Woldviks klarering smalt nemlig i hodet til Celin Bizet Ildhusøy og i mål!

– Det kan ha vært min siste Vålereng-kamp, sier Ildushøy etter kampen.

Etter det TV 2 erfarer, er en overgang til den franske storklubben PSG nært forestående.

Den spesielle scoringen ble også kampens siste. Dermed ender kampen uavgjort.

– Vi måtte virkelig kjempe for ett poeng i dag. Det er jeg stolt over at vi gjør, sier Vålerengas trener, Jack Majgaard Jensen, etter kampen.

Vålerenga har imidlertid lagt baks seg noen tunge uker. Etter å ha ledet serien suverent, snudde det for den regjerende seriemesteren, som tapte to strake kamper.

Etter å ha berget poeng mot LSK onsdag, er de imidlertid fortsatt med i tetkampen i serien.

Hjemmelagets scoring kom ved Mimmi Löfwenius etter 20 minutter.

