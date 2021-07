Skudd fra midtbanen kåret til EMs beste mål

Patrik Schicks elleville scoring fra 50 meter topper Uefas målliste fra fotball-EM. Den kom i Tsjekkias åpningsseier over Skottland.

Nesten 800.000 stemmer ble avlagt i løpet av 24 timer for å kåre en vinner.

Ikke uventet tok Schicks mål førsteplassen. Mange spådde det umiddelbart etter at ballen lå i nettet i Tsjekkias premierekamp i EM. Leverkusen-spissen så at Skottland-keeper David Marshall sto langt ute og hamret til fra midtsirkelen.

Paul Pogbas suser mot Sveits ble nummer to i kåringen. Målet tok Frankrike opp i 3-1 i åttedelsfinalen, men to sene baklengsmål gjorde at kampen til slutt måtte avgjøres på straffer. Der røk den franske storfavoritten ut.

Mikkel Damsgaards frisparkmål mot England i semifinalen endte på åttendeplass. Kanonskuddet sendte Danmark i ledelsen i en kamp de tapte 1-2 etter ekstraomganger.

EM-sluttspillet bød på 142 mål på 51 oppgjør. Det ga et snitt på 2,78 mål per kamp.

