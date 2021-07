Polestar 2 kom på markedet i Norge i fjor. I kjent stil stod elbilhungrige nordmenn i kø i for den. Etter litt småkrøll helt i starten må det sies at modellen har fått en svært god start her i Norge.

Volvos kinesiske søstermerke har truffet nordmenn på hjemmebane. Det ruller allerede mer enn 5.200 eksemplarer av bilen på veiene våre.

Nå utvides Polestar 2-paletten ytterligere. Prisen senkes – og rekkevidden økes.

Med nye drivlinje, forhjulsdrift, mindre batteri og noe mindre utstyr og lavere effekt, kan du nå bli Polestar 2-eier for 389.000 kroner.

Vi har allerede fått noen noen timer og mil bak rattet i den for å danne oss et førsteinntrykk av nykommeren med forhjulsdrift.

To versjoner med forhjulsdrift

Rent visuelt skal man være skikkelig kjenner for å skille den aller billigste fra de dyrere utgavene. 19-tommers hjulene og fraværet av panorama-glasstaket er vel det eneste du kan «ta» den på. Begge disse tingene kan forresten kjøpes som tilvalg, eller i pakker.

Polestar har beholdt bilens premiumfølelse og karakter i de rimeligere versjonene. Men oppvarmet ratt, og baksete samt varmepumpe finnes ikke som standard i den billigste. Vi synes ikke bilen framstår som et kjipt spareprodukt av den grunn.

Versjonen med forhjulsdrift finnes i to utgaver. Én med samme batteri som de med firehjulsdrift og to motorer. Her har man i bunn og grunn bare fjernet den bakre motoren, men beholdt den opprinnelige batteripakken på 78 kWt. Den kalles Long Range og har en rekkevidde på inntil 540 kilometer.

Standard Range har fått litt mindre batteri og dermed også noe lavere vekt, og skal ha en rekkevidde på inntil 440 kilometer. Prisforskjellen på de to er 20.000 kroner.

Rent visuelt er det knapt forskjeller å spore på modeller med de ulike drivlinjene.

Merker fraværet av firehjulsdrift

Effekten på utgaven med firehjulsdrift er på 300 kW / 408 hk og 660 Nm. På forhjulsdrift-utgavene er dette redusert til 170 kW / 230 Hk og 330 Nm i moment. Samtidig er toppfarten redusert fra 205 km/ til 160 km/t på de to med trekk på forhjulene.

Vi tester en godt utstyrt Long Range- utgave med forhjulsdrift. Vår tur starter med bykjøring i Oslo sentrum. Da merker vi lite til forskjellene. Det er først når bilen får strukket ut litt på E18 gjennom Asker og Bærum at vi kan merke en ørliten, nærmest ubetydelig, forskjell på stabiliteten i høyere hastigheter.

Når vi svinger av og prøver oss på noen morsomme og svingete landeveier i mer kupert terreng, blir forskjellene på to- og firehjulsdrift tydeligere. Grep og kraftfordeling er annerledes. Dessuten er nykommeren lettere i rumpa enn biler med motor bak.

Bilen tenderer mot å understyre litt når farten er høy og svingen krapp. Vel ute av svingen merker man også at effekten er noe redusert. Akselerasjonen er ikke like rask. Det er snakk om en endring fra 4,7 sekunder til 7,4 sekunder på bilene med forhjulsdrift.

Det er absolutt ikke noen «big deal». I daglig bruk og til hverdagskjøring vil man trolig knapt tenke over forskjellene. Vi tipper den største forskjellen vil være den vinterdagen snøen laver ned og man står nederst i en bratt, glatt bakke. Da er 4x4 gull verdt.

Innvendig er den også lik seg selv. Testbilen har det veganske tekstil-trekket i setene.

Ikke bare billig

Med én motor går også strømforbruket ned. Vi snakker om 17,1 kWt mot 19,4 kWt i den med to motorer og firehjulsdrift. Dette er fabrikkens egne tall.

Vår testbil var utstyrt med 20-tommerrs hjul. De koster 9.000 kroner ekstra og bidrar også til noe mer dekkstøy enn på biler med 19-toms hjul. Setter man større pris på stillheten om bord, en det visuelle på utsiden, bør man strekt vurdere de minste hjulene.

Legg heller de pengene i Pilot-pakken til 30.000 kroner, som gir deg bedre fronlyter med Pixel LED-teknologi, adaptiv cruise control og en del andre nyttige assistentsystemer. Vil du ha enda mer utstyr så inkluderer Plus-pakken med blant annet varmepumpe, glasstak, Harman Kardon stereo, oppvarmet ratt og baksete og elektrisk setejustering, for å nevne noe. Her må man ut med ytterligere 40.000 kroner.

Skal man ha begge pakkene, begynner det å balle litt på seg prismessig. Til gjengjeld får man en svært bra utstyrt bil.

Utgavene med forhjulsdrift leveres ikke med Performance-pakken. Den er forbeholdt bilene med firehjulsdrift. Mange vil nok sette pris på at også de nye modellene kan trekke tilhenger på 1500 kilo og ta 75 kilo taklast.

Med forhjulsdrift finnes Polestar 2 i to utgaver, med ulik rekkevidde.

Differensen er på 40.000 kroner

Testbilen har også det nye, veganske tekstiltrekket WeaveTech innvendig, som opprinnelig kommer fra hamp. Dette skal være både svært slitesterkt og i tillegg lett å gjøre rent. Dessuten er det pent å se på også. Setene i Polestar 2 er for øvrig noe av det beste man kan plassers kroppen i.

Det Android Automotive OS-drevne infotainment-systemet med 11-tommers midtdisplay og 12,3-tommers kjøredisplay er standard også på tohjulstrekk-utgavene, sammen med alle de øvrige fasilitetene systemet byr på. Den digitale nøkkelen er inkludert som standard, og det samme er Over-the-Air-oppdateringer (OTA) som gjør at Polestar kan levere programvareoppdateringer direkte til bilen med jevne mellomrom.

Kjøreegenskapene generelt framstår som trygge og solide med fast demping og presis styring. Med gode materialer, mye utstyr og god finish kombinert med svært hyggelige kjøreegenskaper, får man litt luksusfølelsen også i utgavene med trekk på forhjulene. I alle fall om man bruker litt penger på tilbehørspakkene.

Prisdifferansen på billigste bil med to- og firehjulsdrift er 40.000 kroner. Er det nok?

40.000 kroner i differanse

Prisforskjellen på billigste Polestar 2 med tohjulsdrift og firehjulsdrift er 40.000 kroner. Dette er ikke bare for én motor mindre og mindre batteri, men også noe mindre utstyr og lavere effekt. Til gjengjeld får man lengre rekkevidde i Long Range-versjonen.

Om vi ser på to av konkurrentene i dette segmentet har Tesla Model 3 en prisdifferanse på 100.000 kroner, mens Ford Mustang Mach-E har en differanse på 70.000 kroner for det samme.

Spørsmålet blir dermed: Er differensen på biler med trekk på henholdsvis to og fire hjul stor nok på Polestar 2? Svaret på det får vi når kundene velger modeller framover. Polestar ønsker ikke å kommentere noen forventet fordeling mellom de ulike drivlinjene.

Vårt inntrykk etter noen få timer bak rattet i en godt utstyrt bil med forhjulsdrift, er at dette er en fullverdig Polestar. Forskjellene er der, men i det daglige vil de neppe være avgjørende for mange av kundene. Flere bilkunder innser at firehjulsdrift ikke er et "must". Det hele koker nok, som så ofte før, ned til et spørsmål om pris.

Vi kommer tilbake med en fullverdig test av Polestar 2 FWD om kort tid.

