Fnyser av rivalens bløff: – Det var altfor opplagt

TV 2-kommentatorene Christian Paasche og Mads Kaggestad beskrev Richard Carapaz som «en krokodille i sivet» og «en pokerspiller» da Ineos Grenadiers-rytteren gikk til med 1,4 kilometer igjen til mål på Col de Porte.

Da hadde Carapaz sittet med grimaser uten å ta en eneste føring, til tross for at både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard prøvde å få frem ecuadorianeren.

Rykket holdt imidlertid ikke til å riste av seg konkurrentene. Pogacar klarte å sitte på hjul, mens danske Vingegaard jobbet seg tilbake. I mål måtte Carapaz ta til takke med tredjeplass bak etappevinner Pogacar og Vingegaard.

Fikk mistanken bekreftet

Pogacar hevder han og Vingegaard visste hva som kom. Faktisk hadde de snakket om pokerspillet til Richard Carapaz på vei opp den 16 kilometer lange fjellet med en gjennomsnittstigning på 8,7 prosent.

– Vingeaard sa til meg at han trodde Carapaz bløffet. Jeg visste det selv. Det er ikke noe uvanlig. Det er sånn sykkeltaktikk er. Jeg klarte å ta ham igjen og holde hjulet hans, men det var superhardt, sier Pogacar.

Vingegaard bekrefter at han trodde Carapaz bløffet, og at han var forberedt på et rykk fra ecuadorianeren.

– Jeg tror Carapaz spilte litt og hadde et pokerspill på gang. Så rykket han, et meget godt rykk og jeg klarte ikke å følge, men jeg fant mitt eget tempo og klarte å kjøre ham inn og slå ham i spurten. Jeg var helt overbevist om at han ville komme med et rykk på et tidspunkt, sier Vingegaard til pressekorpset.

Dansken forteller at han aldri vurderte selv å støte på Pogacar.

– Jeg merket at han var i god form og at han hadde overtaket. Men jeg er veldig glad for å ta mye tid på Rigoberto Uran. Det er skikkelig kult, sier han.

FORSØKET MISLYKTES: Richard Carapaz ble nummer tre. Foto: Christophe Ena / AP

– Det var altfor opplagt

Sportsdirektør Merijn Zeeman i Jumbo-Visma mener Vingegaard aldri lot seg lure av at Carapaz tilsynelatende spilte svært sliten, før han prøvde å stikke like før kilometersmerket.

– Det var altfor opplagt. Hver gang det var et kamera på ham, skar han grimaser. Men senere satt han og drakk. Det var helt tydelig for oss at han hadde full kontroll og at han planla et angrep. Han ønsket å kvitte seg med Jonas i kampen om andreplassen, men Jonas ville ikke la det skje, og svarte fantastisk, sier Zeeman.

TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen mener det var taktisk av Carapaz.

– Han kjørte taktisk på den måten at han ville ligge på hjul, prøve å suge seg fast så lenge som mulig og så angripere. Det er helt fair. Du kan ikke forvente at alle skal være med å kjøre når du sitter i en finale på en fjelletappe i Tour de France. Vingegaard kunne også ligget på hjulet til Pogacar, men jeg er imponert over at han tok ansvar og kjørte, selv om han tok kortere dragninger enn Pogacar. Det holdt helt til mål, og den opphentingen på Carapaz’ rykk var veldig bra, sier Lauritzen, som vet at Carapaz' stil på etappen er provoserende.

– Jeg vet hvordan det er å være i brudd når det er en som ligger på hjul og ikke kjører én meter. Du kan ikke gjøre noe. Du må bare fortrenge irritasjonen, for det ødelegger kun for deg selv, sier Lauritzen.

Pogacar leder Tour de France sammenlagt hele 5.39 foran Vingegaard. Carapaz følger på tredjeplass, 5.43 bak Pogacar. Rigoberto Uran falt utenfor podiet på onsdagens etappe og er nå 7.17 bak den gule ledertrøyen.