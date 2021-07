Facebook med nytt eksperttillegg

Administratorer i grupper har nå mulighet til å peke ut eksperter blant sine medlemmer.

Dette kan bety at grupper som deler ut misvisende informasjon og promoterer konspirasjonsteorier også kan peke ut eksperter, skriver BBC.

Selskapet vektlegger et ønske om at virkelige eksperter skal skille seg ut hva gjelder diskusjon innen deres fagområde.

– I dag annonserer vi nye måter å kontakte og sette lys på eksperter i Facebook-grupper, skriver Facebooks leder for grupper, Maria Smith, de i et blogginnlegg.

Et eksperiment

Facebook-grupper har blitt brukt av QAnon-bevegelsen, antivaksinasjonsgrupper og andre som har spredt misvisende informasjon og falske nyheter.

Over 70 millioner mennesker er medlem av Facebook. Tidligere i år endret Facebook sine retningslinjer for å stenge ned grupper som frarådet folk å vaksinere seg. I tillegg sluttet de å anbefale politiske grupper til potensielle nye medlemmer, skriver avisen.

En talsperson i Facebook har likevel uttalt at tillegget er et midlertidig eksperiment. I tillegg vil det kun være tilgjengelig for en liten, utvalgt gruppe i starten, og medlemmer som har brutt retningslinjene de siste 90 dagene vil ikke kunne bli utnevnt ekspert.

Slik fungerer det

EKSPERTFUNKSJON: Facebook vil gjøre det lettere å finne frem til informasjon fra eksperter i grupper. Her viser de hvordan medlemmer kan legge til emner de kan spesielt mye om. Foto: Facebook

I praksis vil det nye tillegget fungere på den måten at det vil dukke opp et skilt ved siden av navnet til de utpekte ekspertene, forklarer Facebooks leder for grupper Smith.

Dermed vil det bli lettere for de resterende gruppemedlemmene å legge merke til innlegg og kommentarer fra fagekspertene. Det vil også bli mulig for administratorer å kjøre spørsmålsrunder sammen med dem.

Foreløpig tester selskapet det nye tillegget gjennom sport- og gaming-grupper.

– Administratorene av gruppen kan søke etter spesifikke emner, oppdage relevante personer som ennå ikke er medlem og invitere dem til gruppen, sier Smith.