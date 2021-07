Gjestestrøm til Hunderfossen: – Gjør vondt i hjertet å nekte gjester å komme

Hunderfossen Eventyrpark er fullbooket to uker fremover. Tall fra NHO Reiseliv viser at reiselivsbedriftenes omsetning har økt kraftig siden gjenåpningen.

– Vi har kjørt masse karuseller.

Sammen med familien, er Ada Sofie på besøk i Hunderfossen Eventyrpark for syvende år på rad. Familien sikret seg billetter så fort det var mulig å bestille.

– Det er en årlig tradisjon, forteller far Finn Østenset til TV 2.

Familien har merket at det har vært stor pågang i parken i år. Til tross for begrensninger i antall besøkende, har det vært lange køer ved flere av aktivitetene.

– Vi kjørte vikingskipet og stod i endeløse køer for å komme inn dit. Det er full trøkk.

TRADISJON: Ada Sofie og Tiril drar til Hunderfossen med familien hvert år. Foto: Kristin Grønning

Fullbooket

Hunderfossen fikk de første bookingene allerede i mars, og er fullbooket i to uker fremover. Han peker på at pandemien har påvirket kjøpsmønsteret til gjestene, som nå planlegger over lengre tid.

– Det har vært en veldig god start på sesongen.

Parken blir nå oppringt av frustrerte gjester som ikke har vært raske nok med å booke, og som vil besøke parken.

– Det gjør vondt i hjertet å nekte gjester å komme, sier han.

Rønning forteller at det var utfordrende å planlegge sommeren, uten å vite hvordan smittesituasjonen ville være.

– Skulle det være lavere smittetall, høyere smittetall, kunne vi slippe inn så mange vi ville eller ikke? Det er godt å ha satt produktet.

GOD START: Markedssjef i Hunderfossen er fornøyd med den store pågangen. Foto: Kristin Grønning

Likevel, påvirker smitteverntiltakene kapasiteten. Samtidig som at pandemien fører til begrensninger i antall besøkende, må parken ha flere folk på jobb for å opprettholde renhold og smittevern.

Han trekker likevel frem noen fordeler.

– Så lenge vi er utsolgt, er det et jevnt besøkstall hver eneste dag. Det gjør det lettere å planlegge hvor mange vi skal være på jobb og hvor mye mat vi skal ta opp, så det blir også mindre matsvinn.

Over det verste

I NHO Reiselivs medlemsundersøkelse for juli kommer det frem at omsetningen har økt kraftig. Mens seks av ti hadde minst halvert omsetning i mai sammenlignet med et normalår, svarer bare to av ti det samme i juli.

Leder i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener tallene viser at vi er over den verste krisen.

– Det er veldig gledelig. Jeg kjenner meg litt igjen i disse tallene, for vi var alle veldig glade da ting åpnet. Vi har vært på hotell, vi bruker penger og vi synes det er hyggelig å være sosiale, sier hun til TV 2.

Ifølge undersøkelsen er 75 prosent av reiselivsbedriftene åpne som før.

– Det er veldig positivt, sier Devold.

Det er likevel for tidlig å senke skuldrene helt. Til tross for gjenåpningen, frykter én av fire bedrifter fremdeles konkurs, og like mange har likviditetsutfordringer. Devold peker på august og september som viktige måneder for omsetningen.

– Vi må få ansatte og gjester fra Europa, som kan fylle de ukene nordmenn ikke ferierer. August er hovedferiemåneden i Europa, og Norge er et land med god plass, lite smitte og god natur, sier hun.

Devold trekker også frem «meteren» som et tiltak som påvirker bedriftenes omsetning. Hun håper Norge vil følge etter England, som fjerner metersregelen den 19. juli.

– Det er vi opptatt av at Norge også må gjøre, senest i august. Det å nekte så mange kunder som man pleier å ha i et lokale når hele Norge er vaksinert, er unødig strengt, mener Devold.