Bolsonaro innlagt på sykehus

Brasils president Jair Bolsonaro er innlagt på sykehus for å finne grunnen til at han har hatt hikke som har pågått i flere dager.

Presidenten har blitt innlagt på et militærsykehus i hovedstaden Brasilia, og han føler seg bra, ifølge en uttalelse. Han skal etter planen være innlagt i ett til to døgn.

Ved flere anledninger har 66-åringen sagt at han sliter med hikke som kan pågå uavbrutt i dagevis

Bolsonaro er for tiden hardt presset og upopulær i hjemlandet. Allerede 15 måneder før presidentvalget i Brasil truer presidenten nesten daglig med å avlyse eller underkjenne valget på grunn av angivelig fusk.

– De sier jeg ikke har bevis for at det skjer valgfusk. De har ikke bevis for at det ikke skjer heller, sa Bolsonaro 1. juli.

Sår tvil om valgordning

En uke senere gikk han lenger. Da uttalte presidenten til sine støttespillere at valget enten må gjennomføres uten fusk, eller ikke gjennomføres i det hele tatt.

Bakgrunnen for påstandene er at valg i Brasil gjennomføres med digitale maskiner, som Bolsonaro og andre ledere som Donald Trump ofte har sådd tvil om på grunn av den angivelige faren for valgfusk.

Ifølge en av Bolsonaros statsråder har presidenten gitt det føderale politiet i oppgave å finne anklager om valgfusk fra de siste 25 årene for å finne bevis som kan støtte opp om påstandene hans.

MISFORNØYD: En demonstrant holder et skilt med teksten «Vaksine i armen, mat på bordet». Det har vært store demonstrasjoner mot Bolsonaro de siste ukene. Foto: Nelson Antoine / AP / NTB

Halvparten kritisk til presidenten

De stadige angrepene på landets valgsystem kommer idet mer enn halvparten av brasilianske velgere for første gang mener Bolsonaro gjør en «dårlig» eller «elendig» jobb som president.

I en meningsmåling fra Datafolha Institute økte andelen som svarte disse alternativene fra 45 prosent i mai til 51 prosent i juli. Andelen som mener Bolsonaro gjør en god jobb ligger fortsatt på 24 prosent.

Bolsonaro ligger også svært dårlig an når han måles opp mot tidligere president Luiz Inacio «Lula» da Silva, som regnes som hans viktigste konkurrent i valget. I meningsmålingen får Lula 46 prosent av stemmene, mot 25 prosent for Bolsonaro.

Særlig er det håndteringen av koronapandemien og vaksineringen som opprører brasilianerne. Senatet har innledet en formell granskning av Bolsonaros håndtering av pandemien, som kan føre til en riksrettstiltale, mens statsadvokaten etterforsker en anklage om at han ikke stanset en korrupt vaksinehandel.