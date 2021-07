Søvnekspertens tips: Slik sover du godt i sommervarmen

Lite søvn en gang iblant er ikke så galt. Men lite søvn over flere dager kan få større konsekvenser. Søvnekspert Ståle Pallesen har noen gode råd til deg som sliter med å sove i sommervarmen.

– Jeg har slitt med å sove de siste to nettene, fordi det har vært så varmt, innrømmer Leander Olsen Myrabakk.

Og det er han langt ifra alene om. Høye temperaturer gjør at flere nordmenn sliter med å sove for tiden. Særlig i Oslo, hvor det er ventet flere tropenetter fremover, har folk vanskeligheter med å sove.

Tropenatt vil si netter hvor minimumstemperaturen har vært på 20 grader eller mer. Søvnvansker i forbindelse med det, er ikke så uvanlig, ifølge søvnforsker Ståle Pallesen.

– Jeg tror de fleste vil oppleve at søvnen blir litt dårligere, sier han, og understreker at varmen er hovedårsaken til dette.

Varme netter i vente

Søvnforskeren mener det er flere ting man kan gjøre for å hindre at varmen påvirker søvnen.

– Det første jeg ville gjort, er å forsøke å få ned temperaturen på soverommet så mye som mulig. Ikke ha en stor dyne over deg, men sov gjerne med et laken eller dynetrekk, sier Pallesen.

SØVNFORSKER: Pallesen kommer med tips til hvordan du kan sove godt til tross for varme netter. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Mulighetene er altså mange. Pallesen forteller også at hvis man for eksempel bor i et hus, kan man forsøke å sove i kjelleren.

– Der er det ofte litt kaldere enn lenger oppe i huset, sier han og fortsetter:

– Stadig flere har dessuten fått seg varmepumpe. En del av disse varmepumpene kan du reversere og bruke som aircondition, for å få ned temperaturen.

Slik påvirker lite søvn deg

Om du mister noen timer søvn i en natt eller to, er ikke det krise. Men dersom dette vedvarer – du får færre timer søvn og kvaliteten på søvnen synker – kan det få større følger.

SØVNEKSPERT: Professor Ståle Pallesen ved Universitetet i Bergen forsker på søvn. Foto: Ingrid Wollberg

– Over lengre tid er det klart du vil merke at du gjerne ikke fungerer så optimalt og bra som du ellers ville gjort. Du vil kanskje få konsentrasjonsproblemer. Dårlig humør er også noe mange merker hvis de sover lite. Og kanskje litt mindre overskudd og tiltakslyst.

– Hva kan man gjøre for å hindre at dette skjer?

– Små ting som å utsette seg selv for dagslys på dagen og å ikke drikke kaffe om kvelden. Man burde heller ikke bruke alkohol som sovemiddel, eller gå sulten til sengs, sier Pallesen.

Lista er lang. Men enkle grep kan gjøre store forskjeller.

– Prøv å ikke bekymre deg i sengen. Hvis du har en bekymringstendens, så skriv det ned tidligere på dagen og legg det bort når du skal sove. Da reduserer du i hvert fall sannsynligheten for ukontrollerbar bekymring.

Og dersom dette mot all formodning ikke skulle hjelpe, kommer Pallesen med et siste råd:

– Hvis du over tid sliter med søvn og gjør de riktige tingene med atferd, ville jeg nok oppsøkt profesjonell hjelp for å få utredet og behandlet problemene, sier han.