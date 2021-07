Erklærer første nedstengning som grunnlovsstridig

Innføringen av den såkalte alarmtilstanden i Spania i 2020 for å begrense koronasmitte, var grunnlovsstridig, ifølge landets grunnlovsdomstol.

Regjeringen skulle ha erklært unntakstilstand da de innførte omfattende smitteverntiltak under den første bølgen med koronasmitte i 2020, noe som ville krevd at nasjonalforsamlingen ga grønt lys, ifølge domstolen, skriver El Pais.

Siden starten av pandemien har det pågått en debatt i Spania om det var nødvendig å innføre en unntakstilstand eller ikke når restriksjonene var svært inngripende.

For enkelte spanske jusseksperter ble den såkalte alarmtilstanden sett på som tilstrekkelig, mens andre mente at det var behov for en unntakstilstand.

Innføringen av en alarmtilstand i Spania blir besluttet av regjeringen, mens den senere blir debattert i nasjonalforsamlingen. En unntakstilstand blir imidlertid innført først etter at nasjonalforsamlingen har gitt grønt lys.

Grunnlovsdomstolen var splittet i synet på spørsmålet. Seks dommere stemte for, mens fem stemte mot, ifølge avisen