Det tidligere stortalentet planla drap ett døgn etter oppsiktsvekkende intervju

Ilija Jurkovic (24) kunne vært landslagsspiller for Sverige. I stedet skal han tilbringe de neste elleve årene bak murene.

Dobbeltliv: Ilija Jurkovic var et stort fotballtalent, men endte som yrkeskriminell. FOTO: Bildbyrån/Svensk Politi.

Ilija Jurkovic fikk kamper for Sveriges G17-landslag, trente med AIKs førstelag allerede som 17-åring og spilte med Alexander Isak.

Den tekniske midtbanespilleren var spådd en stor karriere, og kunne fort ha vært en del av det svenske landslaget som tok seg til åttedelsfinale i sommerens EM.

I stedet har den nå 24 år gamle Jurkovic tilbragt sommeren i sikkerhetssalen i Stockholms tingrett sammen med 27 andre menn, utpekt som en kaptein i det beryktede Vårby-nettverket, tiltalt for blant annet drapsplanlegging, drapsforsøk og kidnapping – stemplet av dommeren som en av Stockholms farligste personer.

Onsdag ble han dømt til elleve års fengsel. Det melder blant andre Aftonbladet og Expressen.

Snakket om fotballkarrieren for ett år siden

Det er kun litt over ett år siden Jurkovic sist figurerte i mediene. I april 2020 publiserte svenske Aftonbladet et stort intervju med den tidligere ungdomslandslagsspilleren.

Her åpnet den tidligere AIK-unggutten litt opp om sitt nye liv som yrkeskriminell – men han var mest interessert i å prate om sitt forrige liv som fotballtalent.

Da hadde den daværende 22-åringen allerede hatt to opphold i fengsel.

– Man kikker på fjernsynet og ser gamle lagkamerater spille. Så sitter man selv i fengsel. Folk man har møtt og spilt med. Alexander Isak ... Men jeg er glad for deres vegne, og jeg pleier å skrive til dem på Instagram. «Kjør på», sier Jurkovic, som selv la opp som 19-åring.

GUTTER 16: Ilija Jurkovic var en del av Sveriges G16-lag. Dette bildet er tatt 30. november 2013. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Jeg sa ingenting. Jeg sluttet bare å møte opp. De ringte meg. De spurte agenten min. Han ringte meg, men jeg svarte ikke ham heller. Jeg var innstilt på andre ting. Jeg valgte å drite i fotballen, og det var da problemene mine begynte, sier Jurkovic.

Et avrevet korsbånd i 2014 ble vendepunktet, mener han. Hadde det ikke vært for den skaden, hadde han spilt i Allsvenskan. Han kom etter hvert tilbake, men det begynte å hope seg opp med problemer utenfor banen.

I retten har det nå kommet frem at det langt ifra var en angrende synder som lot seg intervjue av Aftonbladet våren 2020.

Bestilte drap kun ett døgn etter

Allerede ett døgn etter at saken blir publisert får Jurkovic beskjed av sin overordnende – via en chat – om å forhandle ned prisen på et bestillingsdrap på en rival fra 1,5 millioner svenske kroner til 1 millioner kroner.

Jurkovic gjør som han får beskjed om og melder senere fra om at forhandlingene er i boks. Intervjuet og chat-samtalene ble en viktig del av etterforskningen.

De tiltalte brukte alias, men blant annet på grunn av samtaler om Aftonbladet-intervjuet, har man klart å koble Jurkovic til aliaset Legendaryegg.

Hans tidligere lagkompis Alexander Isak er for øyeblikket på ferie etter et imponerende EM – hyllet som en av de mest spennende spisstalentene i verden. Mye tyder på at han vil prege svensk og europeisk fotball det neste tiåret.

Selv skal Ilija Jurkovic tilbringe de neste elleve årene bak murene.