Sara manglet egenkapital – slik fikk hun råd til å kjøpe leiligheten til to millioner

De økte boligprisene gjør nå at nesten alle som har gått inn på leie-til-eie-avtaler nå velger å kjøpe. Og flere tusen personer står i kø for å sikre seg en slik avtale.

De siste årene har noen boligutbyggere tilbudt såkalte leie-til-eie-avtaler til kjøpere av nye boliger som mangler egenkapital. De får da tilbud om å leie en leilighet i tre til fem år, men kan hele tiden velge å kjøpe boligen til den opprinnelige prisen.

Dette er i praksis en gratis opsjon, der leietageren får hele gevinsten hvis boligen stiger i verdi, mens utbyggeren som leier ut tar hele tapet hvis boligen faller i verdi.

Gratis opsjon

Utbyggerne som tilbyr leie-til-eie melder om stor etterspørsel etter slike avtaler. For synker boligen i verdi, er det ikke verre for leietagerne enn at de nå kan komme seg inn i et lavere boligmarked enn hvis de skulle ha kjøpt i utgangspunktet.

Tilsvarende er dette en kostnad for utbyggeren, dels ved at de binder kapital i boligene de leier ut, og dels fordi de tar risikoen for prisfall, uten å få gevinsten ved prisstigning.

– For oss er dette primært et ønske om å bidra til at flere kommer inn i boligmarkedet, sier kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i Ivar Tollefsen-selskapet Fredensborg. Eiendomsmilliardærens selskap har som målsetting å tilby leie-til-eie-avtaler i ti prosent av boligene de bygger.

Men utenom Fredensborg er det knapt noen utbyggere i osloområdet som tilbyr disse avtalene.

– Det er veldig få andre som har gjort dette, for det er en modell som det koster litt å tilby, sier Christian Dreyer.

SJEF: Christian Vammervold Dreyer er kommunikasjonssjef i Fredensborg. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

– Stort sett alle kjøper

Heller ikke i de øvrige storbyene har leie-til-eie-konseptet tatt av. Unntaket er Trondheim, der Trondheim og omegn Boligbyggelag, TOBB, tilbyr leie-til-eie i flere nye prosjekter.

– Dette kan løse floken rundt klasseforskjell i boligmarkedet, der mange unge med gode jobber, men uten velstående foreldre, ikke klarer å stille med nok egenkapital, sier viseadministrerende direktør Torkil R. Iversen i TOBB.

– Og stort sett alle som har gått inn i avtaler med oss har valgt å kjøpe, etter at de har fått en prisstigning som de kan bruke som egenkapital i banken, sier han.

Manglet egenkapital

En av disse er Sara Røddesnes (30), som inngikk leie-til-eie-avtale med TOBB i 2017. Hun hadde da en god fast jobb, men manglet tilstrekkelig egenkapital. Med på avtalen fulgte en rett til å kjøpe sin leilighet for to millioner kroner. Nå har verdiøkningen i området vært på 200.000 kroner. Dermed kunne Sara kjøpe, og bruke prisstigningen som egenkapital.

– Det gikk jo veldig bra, for til slutt trengte jeg bare 50.000 kroner i kontanter, og det var jo mye mindre enn det jeg hadde i banken, sier hun.

KJØPTE: Sara Røddesnes brukte prisstigningen som egenkapital og kjøpte leiligheten hun leide. Foto: Privat

Dermed kom hun seg inn på boligmarkedet, til tross for at hun ikke hadde nok egenkapital.

– Jeg hadde ikke kunnet kjøpt i dag hvis jeg ikke hadde fått den avtalen, for nå har jo prisene steget enda mer. Da hadde jeg nok måttet være leietager i enda flere år, sier Røddesnes til TV 2.

Slik kunne Sara kjøpe leilighet uten egenkapital

Lange køer

De gunstige leie-til-eie-avtalene har blitt svært populære og tilbudet av nye prosjekter med leie-til-eie-boliger er langt lavere enn etterspørselen.

– Per i dag har vi en interesseliste på over 2000 som ønsker å komme i posisjon til å få en slik kontrakt, sier Torkil Iversen, og hos Fredensborg kan de bekrefte at det er kamp om leie-til-eie-prosjektene.

– Vi ser at på de prosjektene vi har lagt ut i osloområdet, der er antallet søkere mange ganger så høyt som leilighetene vi har muligheten til å sette ut til leie-til-eie, så dette er veldig attraktivt i sentrale områder, sier Christian Dreyer.