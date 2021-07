Med en historie helt tilbake til tidlig 50-tall, er SL en av Mercedes sine mest ikoniske modeller.

Nå er det like før en helt ny generasjon, den åttende i rekken, er klar for verdenspremiere. Her ventes det en rekke spennende nyheter.

For første gang siden 1989 får SL fire seter. Og kanskje enda mer interessant; nye SL er nå utviklet av AMG, helt fra bunnen av. Det demper ikke akkurat forventingene.

Flunkende nytt interiør

Så langt har vi kun sett bilder av noen kamuflerte utgaver av bilen. Nå åpner Mercedes imidlertid dørene og viser oss det flunkende nye interiøret.

Her er det ingen tvil om at Mercedes har gjort drastiske grep, sammenlignet med utgående versjon.

Det mest iøynefallende er kanskje den nye, vertikale skjermen på 11,9 tommer, lik den vi finner i nye C-Klasse.

Midtkonsollen er bred og tydelig inspirert av dagens AMG GT-modeller. Helt nye luftdyser med turbindesign, samt digre høyttalere fra Burmester er også tydelige elementer som stikker seg ut på det nye interiøret.

Nye Mercedes-AMG SL: Her tester de bilen i Sverige

Åttende generasjon SL har premiere litt senere i år. Slik ser den ut på innsiden.

Sportsligere

Som vi allerede har nevnt, er det AMG som har utviklet nye SL helt fra bunnen av. Det betyr blant annet økt fokus på kjøreglede i nykommeren.

I materialsammensetningen på nye SL, finner vi både aluminium, stål, magnesium og fiberkompositter. Dette skal sørge for høyest mulig stivhet, kombinert med lav vekt.

Sammenlignet med forrige generasjon SL, skal chassiset på den nye være langt stivere – med mål om å servere mer sportslige og presise kjøreegenskaper. Samtidig lover Mercedes at komforten skal være ivaretatt.

Vi kjører AMG GT C Roadster til Vestlandet

Her er nykommeren på vintertest i Sverige.

Firehjulsdrift

For første gang blir SL dessuten tilgjengelig med firehjulsdriftsystemet 4Matic+. Det betyr også at man kan koble ut driften på forhjulene, og dermed kjøre en ren bakhjulstrekker om man ønsker det.

– Vi gleder oss veldig til den nye Mercedes-AMG SL. Dette er en unik modellserie fra Mercedes-Benz med røtter og tradisjoner helt tilbake til 1950-tallet. På det norske markedet merker vi fortsatt skyhøy interesse for sportsbiler, og derfor er det ekstra spennende å se at nye SL nå kommer direkte fra Mercedes-AMG, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Test 2021 Mercedes S-Klasse: – Å kjøre bil blir aldri det samme igjen

Den nye skjermen kan tiltes elektronisk i ulike vinkler. Hensikten er å hindre refleksjon fra sola når du kjører med taket nede.

Her kan du se hvordan den nye infotainment-skjermen fungerer i nye S-Klasse: