Frykter EUs klimaplan vil gi industridød

EUs planer om klimatoll bekymrer Senterpartiet, som mener regjeringen er for ivrig i sin tilslutning til EUs storstilte klimaplan. Fremskrittspartiet sier EUs klimaplan vil få store konsekvenser for Norge.

EU-kommisjonen la onsdag fram sin omfattende klimaplan, «Fit for 55». Som ventet går kommisjonen blant annet inn for å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035 og innføre klimatoll på en rekke varer som kommer fra land med lavere ambisjoner om utslippskutt.

Klimatollen kan i verste fall føre til omfattende industridød i Norge, advarer Senterpartiet.

– Moderne produksjon i Norge med lave utslipp kan erstattes av mer forurensende produksjon utenlands. Det vil verken klimaet eller Norge tjene på, sier Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Sp, til NTB.

– Helt hårreisende

Han reagerer på at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) onsdag morgen uttalte til NTB at Norge bør slutte seg til den europeiske klimaplanen. Helt hårreisende, mener Gjelsvik.

– Før ministeren har fått vurdert hva planen innebærer for norsk industri, går han ut og sier at dette bør vi støtte. I praksis kunne Rotevatn like godt gått av – han har jo bestemt seg for at EU skal få diktere norsk klimapolitikk, sier Gjelsvik.

Rotevatn beskylder på sin side Sp for å ville melde seg ut av klimasamarbeidet.

UENIG: Sveinung Rotevatn mener Sp melder seg ut av klimasamarbeidet Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg frykter at en rødgrønn regjering med Senterpartiet i spissen vil sørge for at Norge blir stående utenfor det gode klimaselskapet. Vi må først inn i fornybaralderen, ikke sist ut av fossilalderen, sier Rotevatn.

–Kan skade konkurranseevnen

– Vi ser at karbonskatt kan skade konkurranseevnen til norsk næringsliv, og det må vi for alt i verden unngå, sier Terje Halleland, som er Frps energipolitiske talsperson.

Frp ber regjeringen kjempe for kompensasjonsordninger for kraftkrevende industri. Halleland sier man må prioritere tiltak som gir mest mulig effektive og billige klimakutt, og legge vekk symbolpolitikken.

OPPFORDRING: Terje Halleland (Frp) mener Norge må beskytte sin kraftkrevende industri. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi har tidligere advart Norge mot alenegang, og vi kan si det samme til EU, at skal vi lykkes med å redusere klimagassutslippene, må det skje globalt, sier Halleland.

– Vi redder ikke verden med å innføre interne tiltak som medfører nedleggelse av arbeidsplasser i Norge eller i EU, avslutter han.

SV: – Dårlig forretningsidé

Med EUs nye klimaplan vil ikke unionens medlemsland lenger etterspørre store mengder norsk gass, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– EUs planer om økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi vil redusere deres behov for fossil gass, sier Haltbrekken til NTB.

ADVARER: SVs Lars Haltbrekken mener EUs klimaplan vil få store konsekvenser for norsk gassindustri. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han advarer om at dette vil redusere lønnsomheten i norsk gasseksport, og at det kan øke faren for at framtidige utbygginger blir et tapsprosjekt for det norske fellesskapet.

– Det er en utrolig dårlig forretningsidé å skulle satse på nye olje- og gassutbygginger framover når verden og EU vil kjøpe mindre fossil energi, sier Haltbrekken.