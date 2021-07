22-åring dømt til livstid etter knivangrep i Sverige

Det skriver Aftonbladet.

Det var den 3. mars i år at en 22 år gammel mann gikk til knivangrep på syv personer i Vetlanda i Sverige, på bare 18 minutter. Han ble siktet for drapsforsøk.

Tre ble alvorlig skadd, men samtlige overlevde angrepet.

22-åringen er afghansk statsborger, og kom til Sverige for fire år siden, ifølge Expressen.

Han skal ifølge svenske medier tidligere være domfelt for narkotikalovbrudd.

Mannen flyttet til Vetlanda kommune for under ett år siden.

22-åringen har erkjent to av drapsforsøkene. Forsvareren mente at minst et av angrepene heller burde bli sett på som grove overgrep, og at straffeutmålingen burde kortes ned, skriver Aftonbladet.

Det var ikke retten enig i. Dommen er lik som det påtalemyndigheten la ned påstand om – at mannen dømmes for syv mordforsøk, livstidsfengsel og utvisning.

Avisen skriver videre at mannen skal ha fortalt at han følte seg dårlig, og at han ble sint på en person som trakasserte ham. Han dro hjem og hentet en kniv, dro til stasjonen i Vetlanda og angrep på tilfeldige utvalgte menn.

Han husker ikke hvorfor han angrep dem eller hvordan han til og med kom til stasjonen.

– Det var som hjernen sluttet å fungere. Jeg følte meg veldig dårlig mentalt, sa han i retten ifølge avisen.

Da 22-åringen ble varetektsfengslet skulle det bli gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse. Det viste seg derimot at han ikke led av noen alvorlige psykiske lidelser under handlingen, skriver Aftonbladet.