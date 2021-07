EU vil forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2035

* EU tar mål av seg om å kutte utslippene av skadelige drivhusgasser med minst 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

* Målet er videre å bli helt klimanøytrale innen 2050.

* For å nå målene har EU-kommisjonen utarbeidet en omfattende plan for tiltak, døpt «Fit for 55».

* Tiltakspakken består av tolv deler, og klimatiltak som tidligere er vedtatt blir i tillegg revidert.

* Blant tiltakene er et forslag om å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035.

* Det skal også stilles nye krav til utslipp fra fly og skip, samt fra nye bygninger.

* Pakken foreslår toll på import fra land som har lavere mål for utslippsreduksjon enn det EU har (CBAM), i første omgang trolig på jern, stål, aluminium, sement, gjødsel og elektrisitet.

* Det foreslås nye skatteregler for energiproduksjon, samt et revidert system for kjøp og salg av klimakvoter (ETS).

* Kommisjonen foreslår også nye krav til utslipp fra skog og landbruk (LULUCF).

* Det tas til orde for å opprette et klimapolitisk råd bestående av 15 eksperter, samt et nytt fond som skal hjelpe medlemsland som vil bli hardt rammet av de nye tiltakene.

* De nye tiltakene vil først tre i kraft når samtlige 27 medlemsland har godkjent dem.