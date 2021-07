Har satt vaksinedato i Oslo: – Vi er i rute

Oslo kommune har satt en dato for når alle over 18 år skal få tilbud om vaksine. Det ligger de an til å klare, sier kommunen.

Oslo kommune opplyser på sine nettsider at innen søndag 25. juli kommer alle over 18 år til å få tilbud om vaksine.

Det målet ser det ut til at de når, ifølge kommunen.

– Vi er absolutt i rute, sier smittevernoverlege Frode Hagen i en e-post til TV 2.

Oppslutningen om koronavaksinsasjonsprogrammet er ifølge Folkehelseinstituttet «skyhøyt».

PLANEN: Oslo kommune skriver at alle skal få tilbud om første dose innen utgangen av uke 29. Foto: Oslo kommune

I en pressemelding onsdag ettermiddag uttaler direktør Camilla Stoltenberg i FHI at det gir håp om god flokkbeskyttelse i samfunnet.

Skjevfordeling

Oslo er blant de kommunene som har kommet lengst i vaksineringen. Det er fordi de har fått flere doser per innbygger enn mange andre kommuner.

Den geografiske omfordelingen tidligere i år førte til at kommuner med høyt smittetrykk fikk flere doser, mens noen kommuner med lavt smittetrykk fikk færre doser. Omfordelingen er ferdig denne uken.

LEGE: Smittevernoverlege i Oslo, Frode Hagen, sier kommunen ligger an til å få en god dekningsgrad. Foto: Lise Åserud / NTB

I Oslo er nesten 80 prosent av befolkningen vaksinert med én dose, 37 prosent har fått to doser.

– Vi ligger dermed an til å få en veldig god dekningsgrad i Oslo, sier Hagen.

Over 90 prosent

Ukesrapporten for denne uken viser at vaksinedekningen på landsbasis er over 90 prosent for befolkningen over 55 år for begge kjønn.

Den gruppen hvor aller flest er vaksinert, er personer mellom 75-84 år, der vaksinedekningen er henholdsvis 99 og 98 prosent for menn og kvinner med én dose.

Vaksinsasjonsgraden er lavest blant personer i alderen 25-39 år som følge av at de er den minst prioriterte gruppen.

I FHIs vaksinasjonsscenario vil alle som er over 18 år ha fått tilbud om første vaksinedose i uke 32. Dette gjelder for alle kommuner i hele Norge.