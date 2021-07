Lanserer seg selv som Ballon d'Or-kandidat: – Ingen har vunnet mer enn meg

Jorginho må rydde plass på peishyllen etter et svært suksessrikt år.

29-åringen må nemlig finne plass til både sitt ferske EM-gull, óg medaljen han fikk da han vant Champions Leauge med Chelsea tidligere i år.

Går det som han selv ønsker, må han også finne plass til et gulltrofé formet som en fotball.

– Det er noe jeg drømmer om, uttalte Jorginho ifølge Marca, om sine sjanser til å vinne den årlige kåringen av verdens beste fotballspiller, Ballon d'Or.

Han sa samtidig at kriteriene for kåringen vil avgjøre om han kan vinne den svært prestisjetunge kåringen.

– Dersom vi utelukkende snakker om talent, vet jeg at jeg ikke er verdens beste. Men om vi snakker om titler, er det ingen som har vunnet mer enn meg denne sesongen, sier Jorginho.

Blant konkurrentene i Ballon d'Or-kåringen, finner man for eksempel Lionel Messi, som er fersk Copa America-vinner med sitt Argentina.

– Hvordan jeg kan sammenlikne meg med Messi, Neymar og Ronaldo? De har helt andre karakteristikker enn meg. Som sagt, avhenger det av kriteriene man legger til grunn i kåringen, svarer Jorginho på sitt eget retoriske spørsmål, med henvisning til at han har vunnet begge de gjeveste turneringene innen europeisk fotball dette året.

Den ferske europamesteren kunne imidlertid ha vært på det tapende finalelaget under et annet mesterskap denne sommeren.

Den brasilianskfødte midtbanespilleren forteller om dilemmaet han ble stilt overfor da han måtte velge hvilket land han skulle representere.

– Jeg spilte U21-kamper for Italia, og ble jeg tatt ut til VM-kvaliken mot Sverige i 2017. Jeg trengte ikke å tenke meg om to ganger, sier han om å takke ja til det italienske landslaget.

– Så ønsket Brasil meg også. Å spille for dem har vært en drøm siden jeg var liten. Hjertet mitt sa at «Italia trenger meg». Jeg følte at Italia trengte hjelp, og at landet hadde hjulpet meg da jeg trengte hjelp. Jeg valgte å spille for dem, og det er jeg veldig glad for, sier Jorginho, som er en av fem italienske spillere som fikk plass på turneringens lag.

Om han får flere store utmerkelser dette året, gjenstår å se.