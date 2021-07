Væpnet politiaksjon i Tromsø – rettet mot Hells Angels-lokale

Politiet bekrefter at det pågår en politiaksjon i Tromsdalen i Tromsø i forbindelse med en straffesak.

– Jeg kan bekrefte at det pågår en politiaksjon i Tromsø i forbindelse med en straffesak, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til TV 2.

Han vil ikke kommentere hva slags straffesak det dreier seg om, men opplyser at politiet kommer tilbake med mer informasjon.

Innsatsleder Daniel Kvalsund sier at politiet er på stedet for å gjennomføre en ransaking.

Kvalsund bekrefter overfor NRK at ransakingen er rettet mot motorsykkelklubben Hells Angels.

Det var Nordlys som først omtalte saken. Avisen skriver at det står fem politibiler og én ambulanse i nærheten av stedet der hvor aksjonen pågår.

Avisen beskriver stemningen på stedet som å være «rolig».

INNSATSLEDER: Daniel Kvalsund utenfor Hells Angels-lokalet i Tromsdalen i Tromsø Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Aksjonen er også rettet mot et bygg i sentrum av Storslett i Nordreisa kommune. Nordlys skriver også at det står to politipatruljer utenfor bygningen.

Operasjonsleder Meyer vil ikke si overfor TV 2 om det er tilknyttet aksjonen i Tromsdalen

– Vi kommer tilbake med mer informasjon om aksjonen utover ettermiddagen.

Ifølge Nordlys ble aksjonen i Tromsdalen avsluttet rundt klokka 14.40.