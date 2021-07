Foruten spektakulært design, er italienske Lamborghini kjent for sine helt spesielle motorer.

I år fyller flaggskipet Aventador 10 år. Den overtok stafettpinnen etter legendariske Murciélago tilbake i 2011. Og i likhet med sine forgjengere, er hjertet i dagens Aventador den magiske og selvpustende V12-motoren til Lamborghini.

Etter 10 år på markedet, er det snart slutt for Aventador. Nå har nemlig Lamborghini presentert den aller siste utgaven, som skal produseres i et begrenset antall.

Siste modell med ren V12-motor

Den historiske modellen har fått navnet Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae.

For alle entusiaster med litt bensin i blodet, er nykommeren også en litt trist nyhet.

Dette blir nemlig Lamborghini sin aller siste modell med ren V12 bensinmotor, før ulike hybridløsninger vil innføres de neste årene, slik som i nye Sian.

Den gode nyheten er derimot at italienerne virkelig avslutter V12-eventyret med stil. Nå yter motoren på 6,5 liter rekordsterke 780 hk. Det er 10 hk mer enn dagens Aventador SVJ. På toppen av dette får du 720 Nm til rådighet.

Aventador ble lansert på bilmessen i Genève i 2011. Nå setter den nye Ultimate-utgaven punktum for suksessen.

Kun 600 eksemplarer

En brennkjapp girkasse og firehjulsdrift, er viktige bidragsytere for at bilen skal klare sprintøvelsen fra 0-100 km/t på bare 2,8 sekunder. 0-200 km/t er dessuten i mål på 8,7 sekunder.

Toppfarten er på hele 355 km/t for coupé-utgaven.

Til tross for et diger beist av en V12-motor, veier ikke bilen mer enn 1.550 kilo. Det er takket være bruk av lettvektsmaterialer, deriblant karbon.

Den historiske modellen skal tilbys både som coupé og roadster. Den blir kun bygget i 600 eksemplarer, fordelt mellom 350 coupéer og 250 roadstere.

Her er du sjef over 780 hk.

Miljøkrav

Det har neppe vært et enkelt valg for Lamborghini å skrote den rene V12-motoren. Den har tross alt vært en svært viktig imagebygger for merket gjennom flere tiår.

Årsaken er det kommende og strenge Euro7-kravet til utslipp, som også den italienske superbilprodusenten må ta hensyn til.

Broom har tidligere skrevet at vil det koste Lamborghini hele 590 millioner kroner å videreutvikle V12-motoren, for at den skal tilfredsstille det kommende Euro7-kravet.

Dette er noe VW-gruppen, som eier Lamborghini, er lunkne til å bruke så mye penger på.

Selv om dette blir siste modell med ren V12-motor, betyr det ikke at motoren forsvinner for godt, riktig enda. I nye Sian har Lamborghini også utstyrt bilen med 12 sylindre, men her med elektrisk drahjelp.

