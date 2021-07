Voldsomme skogbranner: – På vei inn i historiebøkene

Over 100 voldsomme skogbranner raser på vestkysten av USA og Canada, den aller største av dem i nasjonalparken Fremont-Winema i Oregon.

Over 14.000 brannmannskaper kjemper mot brannene vest og nordvest i USA, der over 4.000 kvadratkilometer knusktørr skog til nå har gått opp i flammer. Det tilsvarer et område på størrelse med gamle Østfold fylke.

Den aller største, Bootleg-brannen i Oregon, har rast i en uke og lagt 818 kvadratkilometer i aske. Rundt 20 bolighus har gått tapt og 2.000 andre er evakuert og trues.

– Den blir trolig enda større. Den er på vei inn i historiebøkene, sier en talsmann for skogverket i delstaten, Jim Gersbach, til TT.

Rekordhete og vind gjør slukkingen svært vanskelig, og Bootleg-brannen er ikke under kontroll. Det er heller ikke mange av de andre brannene som raser på den amerikanske vestkysten.

Global oppvarming

Forskere mener global oppvarming har bidratt til å gjøre området varmere og tørrere, og de advarer om mer ekstremvær i tiden som kommer.

Ekstremvær er ofte en kombinasjon av kortsiktige og naturlige værfenomen, og endringer over tid, som stigende temperatur. Foreløpig er det vanskelig å fastslå et enkelthendelser, som brannene som nå herjer, er direkte knyttet til global oppvarming, sier forskerne.

En foreløpig rapport fra World Weather Attribution mener imidlertid at hetebølger som den man nå opplever, nærmest ville ha vært umulige uten menneskeskapte klimaendringer.

– Det er absolutt ingen tvil om at klimaendringer har spilt en rolle her, sier en av forskerne bak rapporten, Friedrich Otto.

Forskerne har analyserte historiske observasjoner og datamodeller og fant blant annet at gjennomsnittstemperaturen i området er 1,2 grader høyere enn på slutten av 1800-tallet.

GLOBAL OPPVARMING: Flere forskere peker på at menneskeskapte klimaendringer har ført til flere hetebølger og skogbranner. Foto: AP Photo/Noah Berger

Dobbelt så mange

Brannene vest i USA rammer ikke bare store skogsområder og bolighus, men har også ødelagt kraftlinjer som forsyner folkerike California med elektrisitet.

Delstatens myndigheter oppfordrer innbyggerne til å spare på strømmen og håper forbruket vil falle ettersom temperaturen ifølge meteorologene er i ferd med å synke og behovet for luftkjøling blir mindre.

Nord i California skal brannmannskaper være i ferd med å få kontroll over de store brannene som er døpt Beckwourth Complex. De ble utløst av lynnedslag og har hittil rasert rundt 375 kvadratkilometer skog.

I Sierra Nevada rett sør for nasjonalparken Yosemite er nærmere 40 kvadratkilometer skog gått opp i flammer, og det samme har skjedd i delstaten Washington. Også der får lynnedslag skylden.

Hittil i år er det registrert mer enn dobbelt så mange skogbranner som i 2020, som også var et dystert rekordår i delstaten.

Rekordvarme i Canada

Canada herjes også av mange skogbranner etter uker med ekstrem hete. Bare i British Columbia raser det nå rundt 300 skogbranner, og drøyt 1.200 kvadratkilometer skog er hittil lagt i aske.

Nylig ble det satt ny varmerekord tre dager på rad i British Columbia, med temperatur opp mot 50 grader. Skogen er knusktørr og det skal lite til før branner oppstår.

Flere motorveier er stengt for å hindre tap av menneskeliv i provinsen, der faren for nye branner ifølge myndighetene er ekstrem.

En rekke småbyer er evakuert, blant dem Lytton, 250 kilometer nordøst for Vancouver, som ble rasert av en brann i forrige måned. Den brannen antas å ha blitt utløst av et passerende godstog.

