Kan toppe drømmeåret: – Det må være det største

Henny Reistad (22) har vunnet både seriegull, cupgull og Champions League med Vipers denne sesongen - i tillegg til et EM-gull. Hun ser ingen grunn til at Norge ikke skal vinne OL-gull.

– Det har vært helt perfekt foreløpig, og jeg håper at jeg kan forsette å gjøre det bra i OL. Jeg ser ikke noe grunn til at vi ikke kan vinne OL-gull, selv om det blir utrolig tøft.

Det sier OL-debutant Henny Reistad til TV 2 på onsdagens pressetreff etter ett døgn på japansk jord og i storbyen Fukuoka på vestkysten i Japan, hvor håndballjentene gjør de siste forberedelsene før OL.

– Etter hvert som jeg har hørt ting fra de andre jentene og hvilke forventinger jeg har selv gjør jeg ikke noe annet enn å glede meg, gliser 22-åringen når hun snakker om sin egen OL-debut.

Vipers-spilleren kan se tilbake på en drømmesesong med EM-gull med Norge i desember, cup- og seriegull og Champions League-tittel, i tillegg til at hun ble kåret til turneringens beste unge spiller.

– Hvordan vil du rangere et mulig OL-gull?

– Det var utrolig stort med CL, og det vanskelig å rangere hva som er størst, men OL-gull må være det største.

Og den unge bakspilleren er mer offensiv når hun snakker om Norges gull-muligheter enn Marit Malm Frafjord, som deltar i sitt fjerde OL.

– Respekt for motstanderen

– Man skal ha respekt for sine motstandere. Vi er blant favorittene, men det er mange gode lag, poengterer strekspiller Frafjord.

OL-KLARE: Henny Reistad (t.v) og Marit Malm Frafjord er klare for Tokyo-OL. Foto: Vidar Ruud

– Det er vanskelig å komme utenom at vi er favoritter da vi spilte så bra i EM og har en veldig sterk tropp. Vi er favoritter, men det er ikke bare å møte opp og ta det, mener Reistad, som fikk mye skryt av landslagssjefen på pressetreffet:

– Henny er den unge i troppen med lite erfaring, men hun har stort ungt pågangsmot. Hun har ekstreme fysiske forutsetninger i både finter, hopp og skudd som tilfører gjennombruddskraft og skuddkraft fra distanse, samtidig som hun også kan bidra defensivt, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

SPENT: - Det er varmt og godt og solen skinner i vakker natur rundt oss, sier Hergeirsson om forholdene i treningsleiren i Fukuoma. Foto: Stéphane Pillaud

Hergeirsson har ledet Norge til syv mesterskapsgull på elleve mesterskap siden 2010 , deriblant OL-gull i London i 2012, og han legger ikke skjul på at de regjerende EM-mestrene er blant favorittene.

– Det er to grunner til at vi er favoritter, forteller han, før han fortsetter:

– Det ene er gode tradisjoner. Det gjør at man får favorittstempel. For det andre vi er et godt lag med store ambisjoner. Vi er med fordi vi ønsker å sloss om det gjeveste, og da vi får klistret favorittstempelet på oss.

Ikke bekymret for OL-smitte

Men i motsetning til tidligere OL må utøverne leve i en tilnærmet hermetisk lukket boble i OL-landsbyen under mesterskapet som følge av strenge koronatiltak, og utøverne må teste seg hver dag.

– Alle i troppen er fullvaksinerte. Gjengen har følt seg trygge og dette er kanskje den tryggeste plassen å være i denne boblen, sier Hergeirsson

OL-byen Tokyo har også innført unntakstilstand mens OL arrangeres, uten at det påvirker mesterskapet og oppladningen til utøverne nevneverdig.

– Normalt i et OL kunne vi så vidt dratt ut, men vi er ikke i OL for å se severdigheter eller shopping. Selv om det har vært annerledes tidligere har vi knapt vært ute av OL-landsbyen. Vi får finne på litt når vi kommer inn dit. Vi skal nok få tiden til å gå, sier landslagsveteran Malm Frafjord.

– Det vi opplever som annerledes er at det ikke er publikum. Ellers er vi vant til å være i vår boble. Vi vet ikke hvordan OL blir, men vi kommer nok til å merke at det blir vanskeligere å mingle. Men spillerne er villige til å tåle at det blir annerledes, sier landslagstrener Hergeirsson, som ikke er bekymret for at spillerne skal slite med å koble av.

– Jentene våre er flinke til å sysselsette seg selv. I et OL er det lite fridager med kamp hver andre dag. Vi kommer i en rytme og når de skal koble av er de flinke til å slå av bryterne og finne på ting i lag, fortsetter 57-åringen og trekker frem både kortspill, brettspill, skravling og skrikking som alternative aktiviteter.