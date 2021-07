Ordfører syklet over 1000 kilometer

Ordføreren i Sokndal kommune, Jonas Andersen Sayed (KrF), tok et utradisjonelt valg av sommerferie i år.

Med en hektisk hverdag fylt av ordfører-plikter, tenkte mange at han nå skulle få nyte noen rolige sommerdager. Men i år la Jonas Andersen Sayed (23) andre planer.

Han har nettopp tilbakelagt over 1000 kilometer på sykkelsetet.

– Det var veldig spontant

Turen strakk seg over elleve dager, og når TV 2 snakker med Andersen Sayed har han akkurat våknet etter første natt tilbake i egen seng.

Ordføreren sier at han slett ikke er en veldig erfaren syklist, men at han det siste halvåret har tatt opp interessen fra ungdomsårene.

– Jeg syklet en del da jeg gikk på ungdomsskolen, men så har det vært mange år hvor jeg nesten ikke har syklet i det hele tatt. Nå det siste halvåret har jeg begynt så smått igjen, sier Andersen Sayed.

HØYDEPUNTKENE: Ordføreren forklarte at de store høydepunktene kom i etterkant av litt slit og svette. Foto: Privat

En så lang sykkeltur er det nok mange som planlegger en god stund, men ordføreren forteller at han tok turen litt på sparket.

– Det var veldig spontant egentlig. Fredag ettermiddag kom jeg på tanken om å sykle til Østlandet og ta toget hjem igjen, og allerede neste morgen var jeg i gang.

– Ble litt lenger enn tenkt

Andersen Sayed startet den lange ferden i Sokndal lørdag forrige uke, og syklet blant annet via Sirdal, Telemark og Hokksund på vei til Oslo.

– Jeg tenkte jo egentlig at jeg bare skulle til Oslo, men når jeg kom dit, hadde jeg lyst til å sykle litt til, sier han til TV 2.

Da tok ordføreren like så gjerne tog til Otta, og fortsatte sykkelturen over Sognefjellet til blant annet Gaupne, videre over Vikafjellet til Voss og Odda, før han etter hvert vendte snuten hjemover igjen.

SKJERVSFOSSEN: På sykkelturen forsøkte ordføreren å holde lav profil, men satt av litt tid til å ta bilder av det han så. Foto: Privat

– Turen kom på i overkant av 1000 kilometer. Det ble litt lenger enn jeg hadde tenkt, men det ble en veldig fin tur, sier Andersen Sayed.

Fikk inn litt politikk også

23-åringen forklarer at sykkelturen ga han mulighet til å tenke på noe helt annet enn politikk, og han mener det er noe helt spesielt med å sykle i sine egne tanker.

– Det var utrolig deilig å sykle helt alene i noen dager. Når man er på sykkel så blir man også veldig utilgjengelig, noe som gjør det lettere å sende henvendelser som kommer videre.

Det ble derimot litt politikk på turen også.

– Jeg bodde for det meste i campinghytter eller på hotell, men i Oslo bodde jeg hos Kjartan Alexander Lunde fra Venstre, og i Luster bodde jeg hos familien til den 18 år gamle lokallagslederen i KrF, sier han.

Da han ble ordfører i 2019, ble han tidenes yngste ordfører i Norge, og han forklarer at ordførerperioden har gitt han mye lærdom.

– Det er jo en veldig hektisk jobb og jeg har jobbet veldig mye det siste halvannet året. Jeg har lært at det er viktig med en balanse mellom jobb og andre ting som trening.

Skal på sykkeltur med Knut Arild Hareide

Ordføreren blir overrasket når TV 2 tar kontakt, og sier han hadde prøvd å holde en lav profil. Dette kan kanskje ha noe med at han smugtrener til en litt spesiell sykkeltur.

– Senere i sommer skal jeg sykle fra Flekkefjord til Sokndal med Knut Arild Hareide i forbindelse med at regjeringen har besluttet at Nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord gjennom Eigersund og Sokndal , sier Andersen Sayed.

SYKKELTUR: I 2019 var Hareide og Andersen Sayed på sykkeltur sammen. I år skal denne gjentas. Foto: Anette Larsen Aas

Han forklarer samferdselsministeren og han syklet samme tur i 2019, og at han da ble overrasket over hvor god form Hareide var i.

– Han har mobbet meg litt siden da fordi han måtte stoppe og vente på meg på hver bakketopp. Til mitt forsvar må det nå sies at han nok er minst ti kilo lettere enn meg, men jeg håper at de kilometerne jeg nå har i bena kan gjør at jeg slår han skikkelig i år.

– Helt spesielt

Sykkelturen ga han god tid til å sitte i sine egne tanker, og Andersen Sayed forklarer at det spesielt er noen opplevelser han vil ta med seg videre.

ALENE: Ordføreren valgte å dra på tur alene, men fikk med seg mange severdigheter på veien. Her er sykkelen parkert utenfor Heddal stavkirke. Foto: Privat

– Det var en stor lettelse da jeg kom opp på Vikafjellet. Det var helt spesielt. Den bakken opp dit er ordentlig lang og bratt, så da var jeg glad for å komme opp.

Han anbefaler også andre til å ta sykkelen i bruk i sommer, og forteller at det nok ikke blir siste turen hans.

– Det å oppleve Norge fra sykkelsetet er virkelig å anbefale. Det var stort sett veldig godt tilrettelagt hele veien. I tillegg møtte jeg noen veldig hyggelige folk på både spisesteder og overnattingsplasser, sier han.