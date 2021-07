– En spiller lå nede ti ganger i løpet av kampen, det er ikke oss

Bodø/Glimt måtte tåle et knepent 2-3-tap på Aspmyra i den første kampen mot polske Legia Warszawa i Champions League-kvalifiseringen.

Glimts trener Kjetil Knutsen mener den polske motstanderen spilte kynisk og tok i bruk ufine midler i den første kampen mellom lagene. Det er ikke noe treneren ønsker å se av sine egne spillere i onsdagens returkamp.

– ­Det kommer litt an på. De har en spiller som ligger nede ti ganger i løpet av kampen, det er ikke oss. Det er ikke der vi ønsker å være, men vi kan lære noe av måten de bruker tid og skaffer frispark når de trenger det. Spillergruppa vår kommer til å forstå hva som kreves, konkluderer Kjetil Knutsen i et intervju med klubbens hjemmeside.

Etter tapet i den første kampen var Knutsen klar på at mulighetene for avansement absolutt var tilstede for de helgule.

– Hadde vi vært like effektiv som de, kunne vi i alle fall vært likt med dem. Det er fortsatt muligheter her, sa Knutsen til TV 2 etter kampen på Aspmyra, og slo fast:

– Vi skal være glad for at bortemålsregelen er forsvunnet, men det er tøft å spille borte i Europa. Vi må et hakk opp til den kampen. Vi må legge en god plan til det som kommer neste onsdag, varslet han.

Supporterstøy på lydanlegget

I returkampen i Polen venter 16.500 tilskuere og et enormt trøkk. Det vil omtrent kun være hjemmefans på tribunen.

Det bekymrer imidlertid ikke Knutsen seg nevneverdig over. Laget har trent med supporterlyd på anlegget i dagene for avreise til Warszawa for å stille mest mulig forberedt på det som venter dem på arenaen.

– Vi spilte 11 mot 11 på søndag og spillerne merker hvor vanskelig det er å kommunisere med hverandre med den lille lyden vi klarte å få til her. Da kan du jo tenke deg hvordan det blir under selve kampen. Bare det å få kjenne litt på det og være klar over det hjelper. Man kan gi signaler på mange måter, ikke bare gjennom ord. Jeg tror på den type tilnærming, men livet er sånn at det blir annerledes når vi står utpå der. Jeg gleder meg veldig til å komme til et utrolig trøkk, og slår fast:

– Om vi er smarte, får de supporterne sine mot seg.

En liten grunn til bekymring for Glimt-sjefen er skader og suspensjoner på sentrale spillere. Fredrik André Bjørkan er skadet og Morten Konradsen må stå over returoppgjøret etter å ha blitt utvist i den første kampen mellom lagene.

– Jeg bruker lite tid på de spillerne som ikke kan spille. Vi må snakke om de som skal spille, for de har jeg troa på. Vi har både elleveren og troppen klar, poengterer Knutsen.

KLAR: Bodø/Glimts Alfons Sampsted. Foto: Mats Torbergsen

– Uvant og annerledes

Alfons Sampsted blir etter aller solemerker å finne på Glimts høyreback i returkampen. Han innrømmer at det var uvant å forberede seg til kampen med supporterlyd på høytaleranlegget hjemme i Norge.

– Det var veldig gøy og en litt annerledes måte å forberede seg på. Det var gøy å trene med den type press i et «stressfritt» miljø som trening tross alt er, sier han til Glimts hjemmeside.

Støynivået som venter skaper likevel noen nye utfordringer, medgir han.

– Man må kommunisere på en annen måte. Jeg har øvd på å kommunisere med kroppspråk og tidlige bevegelser, sier Sampsted, som ikke lar seg påvirke av skadeproblemene og suspensjonene i troppen.

– Jeg har troa på at den som kommer inn har full kontroll på sin rolle og kommer til å løse det bra. Det er jeg ikke bekymret for, slår han fast.

Etter den første kampen var Glimt-spillerne tydelige på at alle muligheter er tilstede for avansement i returkampen.

– Ingen henger med hodet etter det her. Vi føler at vi kjører kampen i samtlige 90 minutter, foruten starten, så det er muligheter her, sa Patrick Berg etter spørsmål fra TV 2.