– Vi har lyst på frihet. Lyst til å være oss selv. Dette er oppskriften på et godt liv på landsbygda, sier Peter Hammer (31) og Johanne Gjerstad (33) til TV 2.

Og landsbygda i dette tilfellet er den lille grenda Kjækan i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark fylke. 24 innbyggere i den lille grenda har blitt til 27 etter at den lille familien kom flyttende hit rundt påsketider. Da tok de over et forfallent herskapshus og en eiendom på over 5000 mål.

– Dette er drømmen. Det å ha sin egen eiendom som er så stor at jeg må bruke et par dager på å gå gjennom den, sier Peter og ser oppover mot fjellet og skogen som gir han og familien jakt- og fiskemuligheter.

Rømmer

Det er begynnelsen på juli, og Kjækan og Kvænangen viser seg frem fra sin aller beste side på en av sommerens heteste dager. Over 25 varmegrader, midtnattsol i vente. Sillhetet og idyll er bare forstyrret av myggen som borrer plagsomt på jakt etter blod.

TRYGGHET: Rigmor går i barnehage i nabobygda Badderen når mamma Johanne og pappa Peter er på jobb. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg har alltid følt tilhørighet til Kvænangen og drømt om å komme hjem igjen siden jeg flyttet ut for å gå på videregående. Så møtte jeg mannen i mitt liv som ville det samme som meg, forteller Johanne Gjerstad.

For hun har gjennom sin flyttemelding fra Kvænangen bidratt til en svært dyster statistikk for distriktskommunen. I løpet av en 15-årsperiode er kommunen blant de som har opplevd størst fraflytting i forhold til folketall. Netto innbyggertall har stupt med nesten 17 prosent, fra 1401 til 1168 innbyggere.

Hit flyttet de De som flyttet fra Kvænangen, flyttet hit: Tromsø 190 Alta 174 Nordreisa - Ráisa - Raisi 132 Oslo 41 Skjervøy 39 Loppa 24 Bergen 19 Lenvik 14 Bodø 12 Halden 11 Notodden 11 Bærum 10 Fredrikstad 9 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 9 Målselv 9 Bardu 8 Guovdageaidnu - Kautokeino 8 Kristiansand 8 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 8 Vestby 8 Nordkapp 7 Kristiansund 6 Lillehammer 6 Narvik 6 Rana 6 Hammerfest - Hámmerfeasta 5 Harstad - Hárstták 5 Lyngen 5 Ålesund 5 Askim 4 Drammen 4 Frogn 4 Lørenskog 4 Salangen 4 Torsken 4 Vadsø 4 Voss 4 Arendal 3 Asker 3 Balsfjord 3 Berlevåg 3 Elverum 3 Hasvik 3 Hå 3 Nannestad 3 Røyken 3 Senja 3 Søndre Land 3 Sørreisa 3 Ås 3 Kilde: SSB.

– Fraflyttingen i fra kommunen er historisk betinget. Gjennom oppveksten fikk ungdommen beskjed om å komme seg bort og skaffe seg en utdanning. Vi har nok ikke vært gode nok for å holde på innbyggerne og rekruttere nye, sier ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap).

SNUOPERASJON: Ordfører Eirik Losnegaard Mevik har en plan for hvordan de skal demme opp den store utflyttingen fra Kvænangen. Foto: Arne Rovick /TV 2

33-åringen sitter i sin andre periode som ordfører og har fått den utfordrende jobben med å snu de dramatiske utflyttingstallene til Kvænangen. For nå har også de godt voksne og etablerte begynt å flytte.

– Det er en utfordring! Det er en trend at besteforeldra nå flytter nærmere barnebarna, og at den trenden også er forsterket. Her må vi ha strategier på hvordan vi skal løse det, sier den optimistiske ordføreren.

Planen

Foran kommunehuset i Burfjord forteller den unge ordføreren at de nå har en samfunnsplan som skal bremse opp fraflyttingen, og kanskje få noen til å flytte hjem, og aller helst vinne ungdommen. Han skal utfordre tyngdekraften på demografivekta der byen er vinnerne. Taperne er hans distriktskommune hvor innbyggerne også sa nei til kommunesammenslåing med Alta.

– Vi får høre fra unge voksne som er ute og studerer: «Greit, kanskje har dere bolig og jobb. Men jeg lurer likevel på om jeg kommer til å kjede meg i hjel». Det tenker jeg er viktig beskjed til oss. Livet skal ha andre dimensjoner enn tak over hodet og jobb å gå til. Det er ingen grunn til at man skal kjede seg i Kvænangen, her er det utrolig mye gøy å finne på og utrolig mye bra folk, sier Mevik entusiastisk.

Fakta om Kvænangen kommune Kvænangen kommune ligger i Troms og Finnmark.Den grenser mot Loppa i nord, Alta i øst, Kautokeino i sør, Nordreisa i sørvest, og Skjervøy i vest. Burfjord er administrasjonssted, og har 382 innbyggere. Kvænangen hører til regionen Nord-Troms. Arealet er på 2109 kvadratkilometer. Kommunen hadde første kvartal i år 1168 innbyggere. I juni 2021 var arbeidsledigheten på 4,9 prosent. Kvænangen har en barnehagedekning på 86 prosent.0 Det er 391 hytter i Kvænangen, spesielt mange fra Alta har sin fritidseiendom her. Kilde: Wikipedia, SSB og NAV. Fakta: Klikk for å endre tekst

Johanne og Peter er ikke redd for å kjede seg. De var heller ikke redd for at brikkene skulle falle på plass med arbeid når de bestemte seg for å flytte fra Vadsø. Hun er tannlege og plutselig fikk kommunen et tilbud i den offentlige tannhelsetjenesten. Han jobber i lakseoppdrett, kommunens største private arbeidsgiver.

PAPPAKOS: For Peter Hammer var Rigmors oppvekstvilkår og trygghet viktige faktorer for å flytte til Kvænangen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg har trua på distriktene. Jeg håper folk skjønner at det finnes et annet liv enn byen og vil trekkes mer mot naturen. Koronaen har jo virkelig åpnet øynene til folk og vist at det ikke spiller noen rolle hvor du bor. For mange fungerer det fint med hjemmekontor, sier Johanne Gjerstad og minner om at de har fiberkabel inn til huset også i Kjækan.

– Hva skal til for at Kvænangen skal blomstre da?

– Folk må ha noe å gjøre. Vi må ha arbeidsplasser til unge mennesker og skape nye arbeidsplasser, sier Gjerstad.

Ødemarka

Ordføreren sitter i bilen for å ta oss med til Dorras. Der har Kurt Solheim skapt nye arbeidsplasser i Kvænangen gårdsprodukter.

PØLSEMAKER: Kurt Solheim driver Kvænangen gårdsprodukter og skryter av den hjelpa han har fått fra kommunen for å starte opp produksjonen av lokalmat. Foto: Arne Rovick /TV 2

– I 2019 bestemte vi for oss å satse. Hvis vi skulle få verdiskapning ut av de produktene vi har med villsau måtte vi starte med videreforedling av dyra.

– Hvordan har det gått?

– Nå har vi seks personer på lønningslista, og det går bedre dag for dag. Produktspekteret med pølser i mange varianter er utvidet til røykalaks. Vi klarer ikke produsere nok. Det er artig å få til noe ute i ødemarka, smiler Kurt Solheim.

Mulighetene

For Kvænangen er litt ødemarka med enorme areal og distanser. Kommunen har en utstrekning omtrent like stort som gamle Vestfold fylke. Og i en annen utkant i Jøkelfjord i nord finner vi ekteparet Mira og Tonny Mathiassen. De har satset på eksklusiv overnatting i sine særegne iglosuiter i idylliske omgivelser, med utsikt rett mot Jøkelfjordbreen.

– Målgruppen er norske og internasjonale gjester som ønsker det lille ekstra; god mat og slappe av. Men vi har også oppdaget en ny målgruppe; småbarnsforeldre som trenger pust i bakken og komme vekk fra ungene ei helg, forteller Tonny Mathiassen.

IGLOTURISME: Mira og Tonny Mathiassen har laget sin helt spesielle reiselivsbedrift i Jøkelfjord hvor de leier ut eksklusive igloer. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han er også omstillingsleder i Kvænangen.

– Vi trenger attraktive arbeidsplasser, boliger og et attraktivt miljø. De to første tingene må du skape sjøl. Du kan ikke forvente å komme til dekket bord her, de som kommer hit må tørre å ta tak og se mulighetene. Ufarliggjøre det å satse. Omstillingsprosjektet som jeg jobber i skal være førsteinstans som skal tørre å ta litt risiko på vegne av grundere og ufarliggjøre det å satse, sier Tonny Mathiassen til TV 2.

På stranda i Bankenes treffer TV 2 Kristina Karlstrøm på ferie i Kvænangen. Hun er født og oppvokst her, men bor i Tromsø med mann og barn.

STRANDKOS: Inger Nygaard og Kristina Karlstrøm (t.h.) sammen med barna, Enja Isabell Karlstrøm og Anthena Martine Haug på Bankenes i Kvænangen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Jeg har lyst til å flytte hjem igjen. Men jeg har en mann på slep som må være med å ta den avgjørelsen, sier Kristina.

– Hva må til da?

– For min del er alt på plass allerede. Naturen, gode oppvekstforhold for ungene, mange fritidsaktiviteter. For meg er dette paradis, sier Karlstrøm til TV 2.

Paradis er det allerede for Inger Nygaard. Hun flyttet hjem igjen etter utdanning - det som er med å sende de unge ut av bygda.

– De som går på videregående har ikke muligheten til å bo hjemme. Nå flytter de hjemme fra når de er 15-16 år gamle. Det er for tidlig. Skole og utdanning er viktig for at folk skal bli. Så har vi masse hyggelige folk her. Og Kvænangen er jo uendelig vakkert, sier Nygaard.

Men arbeidsplasser er jobb nummer én for kommunen. Ordføreren savner gründeren med penger som vil satse.

VAKKER NATUR: Utsikten fra Artic Fjordcamp i Kvæanangen. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vi savner en rik onkel eller rik tante, noen som har interesse og vilje til å investere i kvænangensamfunnet. Det kunne vi trengt. Ære være de lokale som står på og bygger seg opp, men det hadde vært kjekt å ha flere samfunnskapitalister som jeg kaller det, sier Eirik Losnegaard Mevik.

Det er liksom opplest og vedtatt at distriktspolitikk blir et sentralt tema under høstens valg.

– Det er mange ting som burde tilrettelegges bedre fra regjering og storting. Jeg savner gode strategier for hvordan snu trenden for Distrikts-Norge. Men primært tror jeg at samfunnsbygging handler om de folka som bor i et samfunn og hvordan man skaper noe i lag, sier ordføreren.

Halleluja

I Kjækan svarer Johanne Gjerstad slik på spørsmålet hvor viktig distriktspolitikk blir i valget.

– Det blir selvfølgelig viktig. Men det er jo litt sånn hallelujastemning nå for tiden. De lover jo gull og grønne skoger. Jeg har ikke troa på alle lovnadene. Det er lett å love mye når du er i opposisjon.

TINDERPAR: Johanne Gjerstad og Peter Hammer traff hverandre på Tinder da hun var på jakt i Lebesby der han jobbet. Plutselig sa det pling i telefonen. Nå har de flyttet til Kjækan og pusset opp huset de kjøpte. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Vil det påvirke ditt stemmevalg til høsten?

– Egentlig ikke. Jeg er ikke sånn super Vedum-fan. Vi har bestemt oss for hva vi vil stemme, sier Johanne Gjerstad.

Det blir ikke Senterpartiet. Og de som vinner valget får uansett en utfordring med å få sving Kvænangen og Distrikts-Norge.