Allerede i august kan Norge få færre doser

Det sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

Bergström forhandler om vaksinedoser på vegne av EU, og er også den som sikrer Norge doser.

– Vi kommer snart i en ny fase hvor vi har for mange doser, sier han og fortsetter:

– Når alle har fått én vaksinedose, må vi i EU begynne å se på leveransene. Det kan bli aktuelt å levere færre doser allerede i august, sier han.

NY FASE: Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström sier vi går inn i en ny fase om noen uker ved at land sitter med for mange vaksiner. Foto: Fredrik Sandberg / TT /NTB

Vaksinekoordinatoren sier at det er uetisk å ta tilbake doser fra land som venter på dem. Han understreker at det først blir aktuelt å levere færre doser når alle i et land har fått første dose.

– Da er det mulig å regne seg fram hvor mange flere doser et land trenger, sier Bergström.

Booster-dose

Hvor mange færre doser Norge kan komme til å få, er uklart. Det avhenger av behovet: Blant annet om også barn skal få tilbud om vaksine til høsten, og om og når vi trenger en tredje dose, en såkalt booster-dose.

Til høsten får EU - og dermed også Norge - levert en oppdatert vaksine som skal fungere bedre mot den smittsomme deltavarianten. Unionen har kontrakt med både Pfizer og Moderna om en «variant-fersk» vaksine.

– Vi må ha en beredskap til å kunne gi en tredje dose og fra en oppdatert vaksine. Vi vet ikke om vi trenger dem, sier Bergström.

Det er foreløpig uklart om man trenger en tredje dose.

Vil ha mer forskning

Pfizer/BioNTech sier at en tredje dose gjør at man er aller mest beskyttet mot deltavarianten.

USAs smittevernbyrå og USAs legemiddeltilsyn skrev i en felles uttalelse forrige uke at de er forberedt på å gi fullvaksinerte en tredje dose dersom forskningen viser at det er nødvendig.

USA mener imidlertid at selskapet trenger å vise mer dokumentasjon på at det er nødvendig, skriver The Guardian.

Forrige uke sa vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, til TV 2 at hun tror deler av befolkningen må vaksineres årlig.

Hun er sikker på at det før eller siden vil komme en virusvariant som vaksinenen ikke gir beskyttelse mot. Men hun sier at en grunnleggende immunitet i befolkningen vil trolig gi en beskyttelse, selv mot varianter som er enda lenger unna deltavarianten.

Dårlig stemning i EU

Doser som ikke blir levert til land i EU, vil havne i den felles vaksine-potten. Overskuddsdoser vil bli gitt til utviklingsland, eller solgt til andre land.

Det at Danmark i slutten av juni kjøpte 1,1 millioner doser fra Romania, som ikke lenger mottar vaksiner fra EU fordi folk ikke vil vaksinere seg, har dermed gått utover vaksinepotten.

Norge kunne ha fått 1,1 prosent av disse vaksinene, ifølge Bergström.

Avtalen mellom Danmark og Romania ble gjort utenfor EU.

– Det danske kjøpet er ytterst irriterende, men det har ingen kjempestor innvirkning på våre land, sier den svenske vaksinekoordinatoren.

Han mener vaksinekjøpet er et eksempel «på bristende solidaritet» i EU.

– De har ikke brutt noen kontrakter, men de har brutt med moralen. Har man doser til overs, skal man dele med alle, sier vaksinekoordinatoren og fortsetter:

– Nå er det sure miner mellom EU-kollegene om landene som har gjort det på denne måten, sier vaksinekoordinatoren.

Bulgaria er også et land som har doser til overs, men Bergström sier at de har gjort det klart at de kommer til å dele dosene med alle.

Romania og Bulgaria er de landene i EU som har vaksinert færrest personer ut fra innbyggerantallet, der henholdsvis 24,9 prosent og 14,5 prosent har fått første dose.