Geir (61) snappet OL-plass fra datteren - skriver norsk historie i Tokyo

Geir Gulliksen blir tidenes eldste norske OL-deltaker under sommerlekene i Tokyo. 61-åringen avslører at han drømmer om medalje.

Tidligere i juli ble det klart at Gulliksen snappet OL-plassen foran datteren Victoria Gulliksen og Marie Valder Longem. Gulliksen, som er eldre enn de to utfordrerne til sammen, er tydelig på at han ikke reiser til OL kun for å delta.

– Det er et skyhøyt nivå, men jeg har hevdet meg og slått de beste ved noen anledninger. Så har jeg den rette dagen, er alt mulig, sier Gulliksen til NTB.

61-åringen presiserer at sprangridning er en «margin-sport», og at det er svært lite som skiller de beste fra de lenger nede på resultatlisten. Han mener det først og fremst handler om å kvalifisere seg til finalen.

– Vi driver en veldig marginal sport. Målet er å komme til finalen med de 30 siste rytterne, sier Gulliksen.

Geir Gulliksen (61) blir tidenes eldste norske deltaker i OL i Tokyo 2021. Gulliksens OL-hest er sendt til utlandet, og er derfor avbildet med sin tidligere topphest Edesa S Banjan. Foto: Beate Oma Dahle

Den historiske OL-deltakeren var en del av det norske sprangrytterlaget som tok en sensasjonell bronsemedalje i Beijing i 2008, men laget mistet medaljen som følge av at lagkamerat Tony André Hansen ble dømt for ulovlig medisinering av hesten sin.

Gulliksen avslører at han og hesten Quatro reiser til Tokyo med en drøm om edelt metall.

– Det er klart at det ligger en drøm om medalje der, nå mistet vi jo en sist kan du si. Men jeg tror det er viktig å fokusere på hva vi skal gjøre, og ikke fokusere på medaljene. Så får vi se hva det holder til.

Den erfarne sprangrytteren må likevel holde ut et par mesterskap til om han skal bli tidenes eldste OL-medaljør. Svenske Oscar Swahn innkasserte karrierens siste OL-medalje i en alder av 72.

